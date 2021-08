Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer les modèles iPhone 13 et Apple Watch Series 7 en septembre, ainsi quun nouvel iPad mini, un iPad dentrée de gamme, des MacBook Pro M1X et des AirPod mis à jour avant la fin de lannée.

Il y a eu de nombreuses rumeurs concernant tous les appareils, mais le dernier bulletin Power On de Mark Gurman de Bloomberg révèle quelques détails supplémentaires sur ce que nous pouvons attendre des prochains appareils Apple.

Selon Gurman - qui a dexcellents antécédents - les modèles diPhone 13 viendront dans les mêmes tailles décran que les modèles diPhone 12 , comporteront la puce A15 et seront livrés avec les nouvelles fonctionnalités de lappareil photo Gurman mentionnées dans un rapport précédent. Ils auront également apparemment une encoche plus petite et les modèles Pro auront un affichage ProMotion à taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L Apple Watch Series 7 prétend avoir un écran plus plat, une légère refonte - les rumeurs suggèrent des bords carrés comme liPhone 12 - et un processeur plus rapide. Gurman mentionne également une fonctionnalité Time to Run sur Fitness+ , ainsi que des méditations audio, rejoignant la fonctionnalité Time to Walk déjà proposée.

Les AirPods dentrée de gamme présenteraient un design plus proche des AirPods Pro - comme cela a été signalé précédemment - avec une nouvelle forme intra-auriculaire et des tiges plus courtes. Gurman affirme quils verront la plus grande mise à jour depuis leur lancement en 2016.

Il en va de même pour liPad mini 6 , qui, selon les rumeurs passées, serait une version plus petite de liPad Air avec des lunettes plus fines et une refonte complète. Gurman affirme également que nous pouvons également nous attendre à un iPad dentrée de gamme plus mince, avec un processeur plus rapide.

Enfin, Gurman mentionne les MacBook Pros M1X. Il dit quils seront toujours en vente avant le deuxième anniversaire du dernier MacBook Pro, malgré les retards de la puce.

Meilleures applications Apple Watch 2021 : 43 applications à télécharger qui font réellement quelque chose Par Britta O'Boyle · 16 Août 2021

Si vous souhaitez lire toutes les rumeurs entourant les appareils mentionnés par Gurman, vous pouvez vous diriger vers nos fonctionnalités distinctes, que vous pouvez toutes trouver dans notre Apple Hub .