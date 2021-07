Comment vérifier loxygène dans le sang sur Apple Watch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L Apple Watch Series 6 dispose dun oxymètre de pouls qui lui permet de mesurer de manière non invasive le pourcentage doxygène transporté par les globules rouges des poumons vers le reste de votre corps, vous donnant une indication de votre état de santé général.

Il est communément appelé niveaux doxygène dans le sang ou SpO2, et les niveaux typiques doxygène dans le sang se situent entre 95 et 100 pour cent pour la majorité des gens, mais pas tous.

Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de la surveillance de loxygène dans le sang dans notre fonctionnalité distincte, mais si vous possédez une Apple Watch Series 6 et que vous souhaitez savoir comment obtenir une mesure instantanée du niveau doxygène dans le sang, comment la configurer et comment retrouvez les lectures précédentes, vous êtes au bon endroit.

Vous devrez vous assurer que vous avez plus de 18 ans, que vous possédez lApple Watch Series 6, que vous vous trouvez dans un pays compatible (voir en bas de cette fonctionnalité) et que vous possédez un iPhone 6S ou ultérieur.

Vous devrez également vous assurer que vous avez configuré lapplication Blood Oxygen - vous pouvez lire la section plus bas sur cette fonctionnalité si vous ne lavez pas encore configurée.

Si vous cochez toutes les conditions ci-dessus, suivez ces étapes pour mesurer loxygène dans le sang :

Assurez-vous que votre Apple Watch est bien ajustée à votre poignet Appuyez sur la couronne numérique pour ouvrir la liste des applications ou afficher Ouvrez lapplication Blood Oxygen (cercle rouge et bleu) Placez votre bras sur une table ou sur vos genoux et assurez-vous de rester immobile et que le visage de lApple Watch est relevé Appuyez sur Démarrer Restez immobile pendant 15 secondes Vos résultats apparaîtront à lécran après 15 secondes Appuyez sur Terminé

Toutes les mesures doxygène dans le sang prises par lApple Watch Series 6, quelles soient à la demande sur des mesures de fond, apparaissent dans lapplication Santé sur iPhone.

Pour trouver vos mesures doxygène dans le sang, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez lapplication Santé sur iPhone Appuyez sur longlet Parcourir Appuyez sur Respiratoire Appuyez sur loxygène du sang Appuyez sur Afficher plus de données sur loxygène dans le sang pour en voir plus

Si vous navez pas encore utilisé le capteur doxygène sanguin sur votre Apple Watch , ces étapes vous aideront à effectuer la configuration. Lapplication Blood Oxygen est installée en suivant les instructions de configuration ci-dessous. Si vous le supprimez accidentellement, vous pouvez le trouver dans lApp Store sur votre Apple Watch.

Ouvrez lapplication Santé sur votre iPhone Appuyez sur longlet Parcourir Appuyez sur Respiratoire Appuyez sur loxygène du sang Appuyez sur Configurer loxygène sanguin Suivez les instructions

Lapplication Blood Oxygen nest disponible que dans certains pays et certaines régions. Vous pouvez voir la liste complète des pays sur le site Web dApple ici .

