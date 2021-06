Nouvelle version de lapplication Apple Watch Breathe suggérée dans le code

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La conférence des développeurs dApple - WWDC - débute cette semaine, et la société devrait annoncer les fonctionnalités qui seront disponibles sur iOS 15 , iPadOS 15 et watchOS 8 plus tard cette année.

Il semble que nous connaissions lun de ceux qui arrivent tôt sur watchOS 8, après avoir découvert quun nouveau profil pour lApple Watch App Store avait été déployé un peu plus tôt avec un indice sur une nouvelle fonctionnalité.

Le profil fait référence à "come.apple.Mind" sur watchOS - repéré par lutilisateur de Twitter Khaos Tian (@KhaosT) - et le tweet a demandé aux abonnés de deviner ce quils pensaient que cela pourrait signifier. Mark Gurman - qui est très fiable lorsquil sagit de détailler les informations sur les produits Apple avant leur lancement officiel - a répondu au tweet suggérant une nouvelle version de lapplication Breathe pour Apple Watch .

Nouvelle version de lapplication Breathe https://t.co/AY0WVYMz5V – Mark Gurman (@markgurman) 6 juin 2021

Lapplication Breathe sur Apple Watch est actuellement conçue pour vous aider à vous détendre en vous guidant à travers une série de respirations profondes en suivant lanimation sur lécran de la montre afin de vous aider à vous concentrer. Tout au long de la journée - si vous avez des rappels activés - cela vous rappellera de prendre le temps de respirer pendant la journée, mais cest à peu près tout. Pendant ce temps, des concurrents comme la montre intelligente Sense de Fitbit proposent une approche plus approfondie que lApple Watch, cherchant également à gérer le stress et à offrir des commentaires.

Une nouvelle version de lapplication Breathe qui introduit plus de fonctionnalités, telles que des programmes de méditation, par exemple, serait tout à fait logique. Apple propose déjà des « Mindful Cooldowns » dans son offre Fitness+ , donc voir cela sétendre davantage à quelque chose comme une application Mind serait une étape logique.

Écrit par Britta O'Boyle.