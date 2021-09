Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a tendance à publier une mise à jour logicielle majeure par an pour iPhone , iPad et Watch, avec des mises à jour plus petites tout au long de lannée.

La prochaine grande mise à jour pour Apple Watch est watchOS 8. Voici toutes les fonctionnalités annoncées par Apple pour lApple Watch avec watchOS 8, associées aux autres fonctionnalités que nous aimerions encore voir et à ce que les rumeurs ont dit en bas.

Quelques fonctionnalités annoncées à la WWDC

Sortie publique probable septembre 2021

Apple a annoncé certaines des fonctionnalités clés de lApple Watch avec watchOS 8 lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) .

Une version bêta pour les développeurs et une version bêta publique du logiciel watchOS 8 sont déjà disponibles, tandis quApple a déclaré que la version réelle arriverait à l"automne". Cela signifie généralement septembre et probablement à peu près au moment où l Apple Watch Series 7 est également attendue.

Les mises à jour dApple Watch avec watchOS 8 nétaient pas aussi vastes que celles annoncées pour iPhone avec iOS 15 et iPad avec iPadOS 15 , mais voici toutes les fonctionnalités révélées :

Apple Watch obtient un nouveau visage de montre Portrait avec watchOS 8. Le visage dynamique et multicouche utilise les photos de portrait de votre iPhone pour placer les gens à lavant et au centre de votre montre.

Tous les souvenirs et photos en vedette seront automatiquement synchronisés avec votre Apple Watch avec watchOS 8, vous offrant quelque chose de nouveau tout le temps. Il existe également une nouvelle grille en mosaïque pour vos souvenirs et vous pourrez partager des photos en quelques clics sur Messages et Mail.

Les messages sur Apple Watch bénéficient de nouvelles fonctionnalités avec watchOS 8, notamment la possibilité de composer un message à laide de la dictée, du gribouillage et des emojis à la fois. Vous pourrez également modifier les erreurs de dictée en utilisant la couronne numérique et pourrez également envoyer des GIF.

Lapplication Musique est en cours de refonte sur Apple Watch avec watchOS 8, vous permettant de partager des chansons, des albums et des listes de lecture via Messages et Mail.

Comme avec iOS 15 et iPadOS 15, watchOS 8 apporte également une nouvelle fonctionnalité appelée Focus qui vous permet de filtrer les distractions en fonction de ce que vous faites. Vous avez le choix entre des statuts Focus standard - Ne pas déranger, Fitness, Travail et Sommeil - mais vous pouvez également synchroniser un Focus personnalisé que vous avez créé sur votre iPhone, iPad ou Mac.

Les contacts qui vous envoient un message recevront une réponse automatique indiquant que vous êtes en "Focus Time", mais ils pourront envoyer un message urgent sils en ont besoin.

Apple ajoute normalement des modes dentraînement supplémentaires avec chaque version logicielle majeure et ceux qui arrivent sur watchOS 8 sont le Tai Chi et le Pilates. Ils rejoignent la liste déjà longue dentraînements disponibles sur Apple Watch, y compris ceux comme Dance et un spécifique pour Cool Down qui ont été lancés en 2020.

Le service dabonnement Fitness + d Apple bénéficie également de quelques améliorations avec watchOS 8. Le service verra de nouveaux entraînements de Jeanette Jenkins, qui se concentre sur la force et lentraînement, rejoignant ceux déjà disponibles, et des commentaires vocaux arriveront également.

Il y aura également des entraînements Artist Spotlight qui auront une liste de lecture dun artiste en particulier, comme Lady Gaga, Jennifer Lopaz, Keith Urban et Alicia Keys, et watchOS 8 prendra également en charge limage dans limage pour les entraînements. De plus, il y aura également des filtres supplémentaires pour vous aider à trouver un entraînement parfait pour vous.

Comme les rumeurs lavaient prédit, watchOS 8 réorganise lapplication Breathe en une nouvelle application appelée Mindfulness qui vous encourage non seulement à vous concentrer sur votre respiration tout au long de la journée, mais aussi à réfléchir.

Il vous rappellera de faire des choses comme, de penser à quelque chose que vous aimez faire et de vous rappeler pourquoi cela vous apporte de la joie, tout en vous concentrant sur lanimation à lécran. Les séances de respiration et de réflexion se termineront par un résumé des minutes de pleine conscience, ainsi que votre fréquence cardiaque moyenne.

Le logiciel watchOS 8 prendra en charge les cartes de transport dans certaines régions afin que les membres de la famille puissent utiliser les transports en commun, et il y aura également une prise en charge des comptes Mail et Calendar. Les mesures de randonnée seront également validées pour les enfants dans watchOS 8.

AssistiveTouch arrivera avec watchOS 8, permettant aux utilisateurs ayant des différences des membres supérieurs du corps dutiliser Apple Watch sans avoir à toucher lécran ou les commandes.

Le suivi du sommeil est déjà disponible sur Apple Watch avec watchOS 7 , mais watchOS 8 ajoutera la fréquence respiratoire aux métriques de suivi du sommeil. Cest le nombre de respirations que vous prenez par minute. Cela servira à suivre votre bien-être général.

En plus de la métrique supplémentaire, watchOS 8 intégrera les tendances du sommeil dans lapplication Santé sur iOS 15.

Laffichage permanent, disponible sur les séries 5 et 6, prendra en charge des applications supplémentaires avec watchOS 8, notamment des alarmes, des cartes, un chronomètre et certaines applications tierces.

Il y aura une nouvelle application Contacts sur watchOS 8 qui vous permettra de parcourir, dajouter ou de modifier des contacts directement depuis votre Apple Watch.

Il y a un certain nombre de changements à venir dans lapplication Wallet avec watchOS 8. Non seulement vous pourrez stocker une clé numérique de votre domicile sur votre montre, si vous avez un verrou compatible, mais vous pourrez partager une clé numérique. avec les membres de la famille aussi.

Dans certains États américains, vous pourrez également stocker votre identifiant numérique dans lapplication Wallet, et si vous avez une voiture compatible et Apple Watch Series 6 avec technologie UWB , watchOS 8 apportera la possibilité de déverrouiller votre voiture à laide de votre Apple. Regarder à distance.

Apple Watch verra l application Find My livrée avec watchOS 8, vous permettant de localiser vos appareils directement depuis votre poignet, et désormais uniquement votre famille et vos amis, comme vous pouvez le faire sur watchOS 7.

Il y a quelques changements dans lapplication Home sur watchOS 8, y compris des suggestions automatiques pour les appareils connectés à proximité de celui qui est activé. Par exemple, si quelquun sonne à votre porte, vous pourriez avoir la suggestion de déverrouiller la porte.

Il y a une nouvelle salle de caméra où vous pouvez accéder à toutes vos caméras de sécurité, et il y a aussi un accès plus rapide aux scènes avec watchOS 8 utilise lintelligence pour servir celles quil pense que vous allez probablement vouloir utiliser. De plus, létat de vos appareils apparaîtra en haut de lapplication Home.

Lapplication Météo sur Apple Watch prendra en charge les avertissements de temps violent avec watchOS 8. Vous pourrez également voir les alertes de précipitations de lheure suivante et voir lintensité de la pluie.

Avec watchOS 8, vous pourrez voir les niveaux de casque en temps réel dans Control Center lorsque vous écoutez des médias, comme vous le pouvez sur iPhone et iPad.

Voici quelques éléments que nous aimerions toujours voir loffre de build du logiciel watchOS 8 :

Un meilleur suivi du sommeil plus avancé

Fonctionnalités supplémentaires de remise en forme et de santé, comme la surveillance de la glycémie

Plus de fitness audio, comme lentraînement par intervalles

Fonctionnalités de récupération de forme physique, comme la batterie corporelle de Garmin

Cadrans de montre personnalisés

Voici tous les modèles Apple Watch confirmés pour prendre en charge watchOS 8 :

Apple Watch série 3

Apple Watch série 4

Apple Watch série 5

Apple Watch série 6

Apple Watch SE

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur watchOS 8.

Un nouveau profil divulgué tôt pour lApp Store dApple Watch suggère quApple travaille sur une forme de fonctionnalité Mind. On pense que la société pourrait proposer une nouvelle version de lapplication Breathe.

Une caractéristique majeure de lApple Watch aurait pu être révélée dans un dossier SEC pour la startup britannique Rockley Photonics.

Rockley Photonics conçoit des capteurs pour surveiller le sang dune personne à laide de la lumière infrarouge. Les capteurs pourraient être utilisés pour surveiller la glycémie et les niveaux dalcool.

Un rapport de Bloomberg a suggéré quApple envisage le lancement dun tout nouveau modèle Apple Watch conçu pour les athlètes, les randonneurs et ceux qui utiliseraient la smartwatch dans des environnements extrêmes. Il devrait être lancé en 2021 ou 2022 et proposer éventuellement un boîtier caoutchouté.

Le leaker Max Weinbach a dissipé les rumeurs selon lesquelles lApple Watch Series 7 serait dotée dune surveillance de la glycémie. Cétait une fonctionnalité signalée précédemment, mais Weinbach a affirmé quelle ne viendrait pas encore.

Selon un brevet dApple , une future Apple Watch pourrait détecter le type deau dans laquelle elle se trouve et donc évaluer si vous êtes tombé dans une rivière ou dans la mer puis évaluer votre situation. Par exemple, si le GPS de votre montre évalue que vous êtes en eau profonde, il peut être configuré pour alerter les autorités.

The Fast Company a rapporté quApple avait embauché de nombreux cliniciens et ingénieurs pour travailler sur les fonctionnalités de santé de lApple Watch, qui incluraient la pression artérielle, la glycémie ou la gestion du diabète et le suivi du sommeil ou la science. Étant donné que ceux-ci napparaissaient pas sur la série 6, peut-être sont-ils destinés à la série 7 ?