Date de sortie, fonctionnalités, actualités et rumeurs de lApple WatchOS 8

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a tendance à publier une mise à jour logicielle majeure par an pour iPhone , iPad et Watch, avec des mises à jour plus petites tout au long de lannée.

La prochaine grande mise à jour pour Apple Watch devrait être watchOS 8. Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent, associé à certaines des fonctionnalités que nous souhaitons voir.

Quelques fonctionnalités annoncées à la WWDC

Sortie publique probable en septembre 2021

Apple organisera sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) entre le 7 juin et le 11 juin 2021.

Traditionnellement, la société révèle certaines des nouvelles fonctionnalités dont les utilisateurs peuvent se réjouir pour iPhone, iPad et Watch pendant la conférence.Nous nous attendons donc à en savoir plus sur ce que watchOS 8 apportera ensuite.

À la suite de la conférence, nous prévoyons quune version bêta du développeur du logiciel watchOS 8 sera disponible, avec une sortie publique début septembre, à peu près au moment où l Apple Watch Series 7 est prévue.

Surveillance de la glycémie

Fonction axée sur lexplorateur

Contact Assistance

Il ny a pas encore eu beaucoup de rumeurs sur ce que watchOS 8 pourrait apporter, bien que, comme mentionné ci-dessus, nous nous attendons à découvrir quelques fonctionnalités à venir plus tard cette année, lors de la WWDC en juin.

Il a été question de la surveillance de la glycémie et de lalcool à venir sur la prochaine Apple Watch, qui verrait bien sûr une forme dapplication ou de fonctionnalité ajoutée à lapplication de fitness sur lApple Watch si cela se concrétisait.

Il a également été question dun modèle Apple Watch plus robuste, qui pourrait suggérer des options dentraînement supplémentaires, comme lescalade, par exemple.

Dautres rumeurs ont affirmé que lApple Watch pourrait être en mesure de détecter le type deau dans lequel vous êtes tombé, dévaluer votre situation et de déterminer si les autorités doivent être alertées si le GPS détecte que vous êtes en eau profonde, par exemple.

Apple propose également AssistiveTouch pour watchOS qui permettra aux utilisateurs ayant des différences de membres supérieurs du corps dutiliser Apple Watch sans avoir à toucher lécran ou les commandes, mais cela peut apparaître dans une mise à jour avant watchOS 8.

Voici quelques éléments que nous aimerions voir loffre de création de logiciel watchOS 8:

Suivi du sommeil amélioré et plus avancé

Plus doptions dentraînement

Fonctions supplémentaires de remise en forme et de santé, comme la surveillance de la glycémie

Plus de fitness audio, comme lentraînement par intervalles

Fonctions de récupération de forme physique, comme la batterie corporelle de Garmin

Cadrans de montre personnalisés

Fonctions de gestion du stress, comme Fitbit Sense

Plus de fonctionnalités de déverrouillage, comme la voiture

Toutes les montres Apple de la série 3 et plus récentes sont prises en charge par watchOS 7 . Pour le moment, aucune rumeur ne suggère quApple envisage dabandonner le support de tous les modèles, et étant donné quil vend toujours la série 3, il serait surprenant de voir watchOS 8 non pris en charge par celui-ci, bien quil soit bien sûr possible que ce soit le cas. se produire.

Pour linstant, nous nous attendons à ce que ces modèles prennent en charge watchOS 8:

Apple Watch série 3

Apple Watch série 4

Apple Watch série 5

Apple Watch série 6

Apple Watch SE

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les fonctionnalités logicielles potentielles de lApple Watch.

Une fonctionnalité majeure à venir sur lApple Watch aurait pu être révélée dans un dépôt auprès de la SEC pour la startup britannique Rockley Photonics.

Rockley Photonics conçoit des capteurs pour surveiller le sang dune personne à laide de la lumière infrarouge. Les capteurs peuvent être utilisés pour surveiller la glycémie et les niveaux dalcool.

Un rapport de Bloomberg suggère quApple envisage le lancement dun tout nouveau modèle Apple Watch conçu pour les athlètes, les randonneurs et ceux qui utiliseraient la smartwatch dans des environnements extrêmes. Il serait lancé en 2021 ou 2022 et offrirait éventuellement un boîtier caoutchouté.

Le leaker Max Weinbach a dissipé les rumeurs selon lesquelles lApple Watch Series 7 proposerait une surveillance de la glycémie. Cétait une fonctionnalité précédemment rapportée, mais Weinbach a affirmé quelle ne venait pas encore.

Selon un brevet Apple , une future Apple Watch pourrait détecter le type deau dans laquelle elle se trouve et donc évaluer si vous êtes tombé dans une rivière ou la mer, puis évaluer votre situation. Par exemple, si le GPS de votre montre évalue que vous êtes en eau profonde, il peut être configuré pour alerter les autorités.

The Fast Company a rapporté quApple avait embauché de nombreux cliniciens et ingénieurs pour travailler sur les fonctionnalités de santé de lApple Watch, qui incluraient la pression artérielle, la glycémie ou la gestion du diabète et le suivi du sommeil ou la science. Étant donné que ceux-ci napparaissent pas sur la série 6, peut-être sont-ils destinés à la série 7?

