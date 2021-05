Comment configurer Tidal sur votre Apple Watch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tidal permet désormais aux utilisateurs dApple Watch de diffuser de la musique ou de la télécharger pour une écoute hors ligne.

Gardez à lesprit que les services de streaming concurrents Spotify et Deezer ont récemment annoncé des fonctionnalités découte hors ligne similaires pour lApple Watch. Malheureusement, Tidal, qui propose depuis longtemps une lecture sans perte et même un streaming haute résolution, a confirmé que la haute qualité audio ne sera pas disponible sur lApple Watch. Cela limite laudio à 96 Kbps sur le portable, tout comme le fait Spotify.

Néanmoins, si vous souhaitez essayer Tidal sur lApple Watch, voici comment procéder. Cest facile et cela vous prendra moins dune minute.

Tidal nécessite une Apple Watch Series 3 ou version ultérieure exécutant watchOS 7.1.

Téléchargez et lancez l application Tidal sur votre Apple Watch. Allez sur link.tidal.com et utilisez le code affiché sur lécran de votre montre. Sélectionnez Terminé sur votre Apple Watch.

Cest ça!

Vous pouvez diffuser de la musique et contrôler la lecture de Tidal directement depuis votre Apple Watch, indépendamment de votre iPhone. Vous pouvez également télécharger des listes de lecture et écouter hors ligne de nimporte où sans connexion Internet. De plus, vous écouterez toujours votre musique sans publicité.

Pour utiliser Tidal sur votre Apple Watch, vous devez être abonné au service de streaming musical. Les plans commencent à 9,99 $ par mois aux États-Unis.

Tidal est actuellement disponible dans 61 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

Écrit par Maggie Tillman.