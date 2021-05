Apple Watch Series 7 pourrait avoir un design carré comme liPhone 12

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L Apple Watch Series 7 devrait sortir plus tard cette année - probablement en septembre - et la dernière rumeur suggère quelle pourrait être dotée dun design similaire à l iPhone 12 , aux derniers iPad et au dernier iMac .

Leaker Jon Prosser - qui a des antécédents mitigés en matière de précision - a déclaré sur le podcast Genuis Bar ( via AppleTrack ) quApple prévoyait une refonte de la Watch Series 7 et une nouvelle couleur.

Une refonte a été revendiquée dans des rumeurs précédentes avec lanalyste Apple Ming-Chi Kuo disant également que cétait sur les cartes et ce nest pas surprenant étant donné que la smartwatch dApple se ressemblait à peu près depuisla série 4 , même ce modèle ne semblait pas remarquablement différent à loriginal.

Suivre le style de conception carré des derniers produits Apple pour la refonte a également du sens et le rendu de ce à quoi cela pourrait ressembler est certainement attrayant.

Prosser a également mentionné que la Watch Series 7 pourrait être disponible dans un coloris vert comme liPad Air. Bien que ce soit une première pour la Watch, cest plausible étant donné le retour dApple aux couleurs avec les modèles M1 iMac et iPad Air offrant de nombreuses options.

Des rumeurs précédentes ont suggéré que lApple Watch Series 7 pourrait être proposée dans un modèle Explorer Edition, et il a également été question de sa capacité à lire les niveaux de sucre dans le sang. Vous pouvez lire tous les rapports concernant lApple Watch Series 7 dans notre tour dhorizon séparé .

Écrit par Britta O'Boyle.