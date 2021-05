Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une fonctionnalité majeure à venir sur l Apple Watch vient peut-être dêtre révélée dans un dépôt auprès de la SEC pour la startup britannique Rockley Photonics.

Rockley Photonics conçoit des capteurs pour surveiller le sang dune personne à laide de la lumière infrarouge. Les capteurs peuvent être utilisés pour surveiller la glycémie et les niveaux dalcool. Selon un dépôt auprès de la SEC pour la société, repéré par le Telegraph, Rockley sapprête à entrer en bourse à New York et a par la suite révélé quApple est lun de ses «rares gros clients». Deux de ses plus gros clients représentaient 100% de son chiffre daffaires en 2020 et 99,6% en 2019.

On ne sait pas si Apple est le premier ou le deuxième client en importance, mais on peut ajouter deux et deux ensemble et supposer quApple est intéressé par les capteurs ou la technologie de capteurs de Rockley, peut-être même pour améliorer ses propres produits tels que lApple Watch. On dit que Rockley a un "accord dapprovisionnement et de développement" avec Apple, après tout, et la plupart de ses revenus semblent provenir des frais dingénierie pour les travaux de développement liés aux futurs produits.

Rockley travaille sur un capteur de base et un capteur avancé. Le modèle de base prend en charge la fréquence cardiaque, la saturation en O2, la pression artérielle, lhydratation et la température corporelle centrale, tandis que le modèle avancé ajoute la glycémie, le monoxyde de carbone, le lactate et le taux dalcool. Rockley lance le module avancé pour une utilisation «smartwatch haut de gamme». Il sattend à ce que la technologie soit disponible dans les produits de consommation dici 2022, bien quil ne soit pas clair si cela inclut les montres Apple.

Gardez à lesprit quApple développerait depuis longtemps une surveillance du glucose pour ses montres intelligentes, avec des spéculations récentes concluant que l Apple Watch Series 7 pourrait gagner une telle fonctionnalité. Apple a également déposé des demandes de brevet pour des composants qui pourraient être utilisés pour surveiller les niveaux de glucose.

