(Pocket-lint) - Apple envisage le lancement dun tout nouveau modèle Apple Watch conçu pour les athlètes, les randonneurs et ceux qui utiliseraient la smartwatch dans des environnements extrêmes.

Cest selon un rapport de Bloomberg , qui indique que des discussions concernant une Apple Watch axée sur le sport ont déjà eu lieu - et indiquent un lancement en 2021 ou 2022.

En interne, la smartwatch robuste serait surnommée par certains `` Explorer Edition .

Ces délais de lancement initiaux sont décrits comme la première version possible, disent les sources, pour ce qui représenterait une autre catégorie dApple Watch.

Et il est intéressant de noter que, comme indiqué dans le rapport, ce nest pas non plus la première fois quApple réfléchit à une variante de montre de sport plus classique pour la sortie aux côtés de la montre intelligente traditionnelle - il la fait en 2015 avant le lancement de la montre originale.

Cela semblerait rendre les affirmations plus plausibles, et, si lappareil doit réellement se concrétiser cette fois-ci, il est suggéré quil comporterait un boîtier caoutchouté afin de fournir une résistance environnementale semblable aux montres G-Shock de Casio - peut-être en mettant sur une trajectoire de collision avec les goûts de Garmin.

Comme cest toujours le cas avec ce type de rumeurs, il est tout à fait possible quApple change complètement de direction ou retarde un tel projet.

Cependant, étant donné quil sest écarté du modèle standard de lApple Watch avec le lancement de l Apple Watch SE en septembre dernier - en plus des éditions Nike et Hermès qui sortent à chaque itération - nous savons déjà quil nest pas opposé à la diversification de la gamme.

Le modèle standard étant également de plus en plus axé sur la surveillance de la santé - et les rumeurs sur lApple Watch Series 7 indiquant que cette tendance se poursuivra - il semble logique de disposer dun appareil dédié destiné aux utilisateurs très actifs.

Pour linstant, nous devrons simplement attendre et voir, mais il sagit dun développement intrigant à surveiller.

Écrit par Conor Allison.