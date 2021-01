Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple présente une Apple Watch en édition limitée pour le Mois de lhistoire des Noirs pour «honorer le combat en cours pour la justice raciale».

La montre, qui fait partie de la nouvelle collection de produits Black Unity dApple, comprend un bracelet de montre rayé rayé de vert et des couleurs inspirées du drapeau panafricain. "Le bracelet sport Black Unity est composé de pièces individuelles de fluoroélastomère coloré, qui sont assemblées à la main et moulées par compression en une seule", a expliqué Apple dans un communiqué de presse .

La nouvelle Apple Watch dispose également dun nouveau cadran de montre Unity, qui crée un motif qui change dynamiquement au fil du temps. Sinon, cest unesérie 6 en aluminium standard qui commence à 399 $. Apple a déclaré quune partie des bénéfices irait aux organisations de défense des droits civils.

1/4 Apple

La société promet de soutenir six organisations mondiales avec la nouvelle collection Black Unity, notamment le Black Lives Matter Support Fund, le NAACP Legal Defence and Education Fund et le Réseau européen contre le racisme.

LApple Watch Black Unity Collection sera mise en vente à partir du 1er février 2021 chez Apple et Target aux États-Unis et sera disponible tout au long du mois. Le groupe restera en vente toute lannée et est également disponible séparément pour 49 $.

Le nouveau cadran est désormais accessible à tous.

Écrit par Maggie Tillman.