(Pocket-lint) - La version bêta dApple pour une prochaine mise à jour logicielle iOS 14.4 comporterait un nouveau paramètre pourles utilisateurs dApple Watch . Et cela suggère que des entraînements de marche guidés sont éventuellement disponibles sur le service Apple Fitness +.

La nouvelle fonctionnalité, repérée par Khaos Tian , qui a partagé une capture décran du paramètre sur Twitter, nest pas encore en ligne. Mais la capture décran de la fonctionnalité lors des tests montre que, sous une section Temps de marche dans les paramètres, il y a une bascule pour "ajouter les derniers entraînements à regarder". En dessous, le paramètre indique: "Les entraînements Time to Walk sont téléchargés lorsque lApple Watch est connectée à lalimentation et à proximité de votre iPhone."

La bascule vous permet dajouter automatiquement les entraînements à votre Apple Watch, mais on ne sait pas encore ce que signifie «Time to Walk» ou sil sera similaire aux rappels «Time to Stand», qui indiquent aux utilisateurs dApple Watch de rester debout toute la journée .

Peut-être, comme 9to5Mac la noté après avoir fouillé dans le code d iOS , les entraînements Time to Walk serviront dentraînements audio guidés. Le site a revendiqué des chaînes de code source bêta même mentionné "WORKOUT_GUIDED_WALK". Il a également trouvé des preuves quApple travaille sur des séances dentraînement «Time to Push» pour les personnes qui ont un handicap physique et qui sont incapables de marcher pour faire leur exercice quotidien.

Tian semble certainement soupçonner quApple développe des entraînements de marche, qui seraient différents des entraînements existants proposés dans Apple Fitness +. Le service vous oblige à utiliser un iPhone, un iPad ou une Apple Watch pour suivre un entraînement, mais Apple pourrait envisager de nouveaux entraînements qui fonctionnent uniquement avec votre Apple Watch et sont conçus pour vous faire sortir et vous déplacer.

Nous en saurons évidemment plus à lapproche de la sortie diOS 14.4. Gardez à lesprit quiOS 14.3 vient dêtre déployé à la mi-décembre 2020.

Écrit par Maggie Tillman.