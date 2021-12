Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple dispose dune fonction de remise en forme qui permet aux utilisateurs dApple Watch de suivre leur niveau de forme cardio grâce aux mesures de VO2 max.

Avant la sortie de watchOS 7.2, lApple Watch pouvait estimer des niveaux plus élevés de VO2 max, mais uniquement des promenades, des courses ou des randonnées en plein air.

En supposant que votre smartwatch exécute watchOS 7.2 ou une version ultérieure, Apple Watch peut désormais déterminer la forme cardio dun utilisateur lorsquil marche tout au long de la journée, de sorte quil na pas besoin de faire de lexercice intensément pour analyser son niveau de forme cardio.

Le VO2 max, ou absorption maximale doxygène, est la mesure de la quantité maximale doxygène quune personne peut utiliser pendant un exercice intense. Il sagit essentiellement dune mesure utilisée pour déterminer lendurance dune personne avant ou pendant lentraînement, et elle peut être améliorée grâce à lactivité physique.

Apple informe les utilisateurs dApple Watch lorsque leur niveau de forme cardio est élevé, supérieur à la moyenne, inférieur à la moyenne ou faible (par rapport à dautres personnes du même groupe dâge/sexe). Mais dabord, la fonction "Cardio Fitness Level" doit être configurée dans lapplication Apple Health sur iPhone.

Voici comment configurer la fonction Cardio Fitness Level sur Apple Watch :

Ouvrez l application Santé sur votre iPhone. Appuyez sur l onglet Parcourir en bas. Recherchez Cardio Fitness dans la barre de recherche en haut. Faites défiler jusquà Niveaux de fitness cardio. Appuyez sur Configurer. Confirmez les données de santé qui pourraient affecter la fréquence cardiaque. Appuyez sur pour en savoir plus sur Cardio Fitness. Appuyez sur Activer les notifications pour recevoir des alertes lorsque votre niveau de forme cardio est faible. Ou appuyez sur Pas maintenant. Appuyez sur Terminé.

Et cest tout!

LApple Watch prendra désormais des mesures de fitness cardio, que vous soyez en train de courir ou de marcher, et tous les résultats seront rassemblés et visibles dans lapplication Apple Health.

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent réduire les niveaux de forme cardio, tels que la grossesse et les problèmes pulmonaires et cardiaques, mais si votre niveau de forme cardio chute et si les notifications sont activées, lApple Watch enverra des notifications avec des recommandations sur la façon de laméliorer.

Les Apple Watch Series 6 et Series 7 sont également capables de surveiller les niveaux doxygène dans le sang . Lisez notre article séparé sur la façon dobtenir une lecture si vous avez une Watch Series 6 ou une Watch Series 7.