Date de sortie de lApple Watch Series 7, caractéristiques, spécifications, rumeurs

(Pocket-lint) - La prochaine smartwatch d Apple devrait apparaître avant la fin de lannée, probablement aux côtés de la gamme iPhone 13 , et il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui pourrait apparaître.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur lApple Watch Series 7, mélangé à notre liste de souhaits.

Probablement Apple Watch Series 7

Contrairement à liPhone, Apple na pas modifié la structure de nommage de Watch. Depuis que loriginal a été suivi de lApple Watch Series 1, la société a utilisé des numéros séquentiels chaque année.

Il est donc fort probable que lon puisse sattendre à ce que la montre de 2021 sappelle Apple Watch Series 7, succédant à lApple Watch Series 6 de 2020 . Nous avons également vu le lancement de Watch SE en 2020, bien quil ne soit pas encore clair sil sera actualisé chaque année.

La ou les nouvelles montres fonctionneront sous watchOS 8 dApple, qui a été présenté en avant-première lors de la conférence des développeurs dApple début juin. Vous pouvez tout savoir sur les fonctionnalités à venir sur Apple Watch dans notre fonctionnalité séparée watchOS 8 .

Septembre 2021

Probablement à partir de 399 $/379 £

Apple organise généralement son événement de lancement de liPhone en septembre de chaque année et la prochaine itération de la montre est normalement annoncée en même temps.

Bien sûr, les choses nont pas tout à fait suivi le chemin «normal» en 2020. Les Apple Watch Series 6 et Watch SE ont été révélées avant la série iPhone 12 le 15 septembre 2020.

Pour le moment, on ne sait pas encore si Apple reviendra à la tradition pour 2021. Si cest le cas, nous crayonnerions le 7 septembre 2021, mais nous mettrons cela au crayon très léger pour linstant car le 14 septembre a également été mentionné. pour le lancement de liPhone 13. Nous nous attendons à ce que des rumeurs apparaissent dans les prochaines semaines de divers fuiteurs prétendant le savoir, mais les informations officielles napparaîtront pas avant la fin août 2021 au plus tôt.

En termes de prix, lApple Watch Series 6 commence à 399 $/379 £. On sattendrait au même stade pour la série 7.

Des bords plus carrés comme liPhone 12 ?

Édition Explorateur ?

L Apple Watch Series 4 a apporté de gros changements de conception en termes daffichage et les Series 5, Series 6 et Watch SE adoptent le même design. Le style général et la forme restent les mêmes que la montre originale , mais les montres plus récentes offrent beaucoup plus décran dans des empreintes similaires.

Il se pourrait donc que la série 7 propose des changements de conception plus importants, étant donné que la série 5 na ajouté quun affichage permanent et une boussole intégrée, tandis que la série 6 a ajouté un capteur doxygène dans le sang .

La rumeur dit quun cadran de montre rond et un affichage flexible enveloppant sont à létude, mais il a également été question dun design à bords carrés pour la série 7, suivant les mêmes traces que les modèles iPhone 12, iPad Air et liMac M1 . Il est également dit que lécran sera plus plat et plus proche de la vitre avant, tandis que le boîtier lui-même serait légèrement plus épais.

Une Apple Watch plus robuste, "Explorer Edition", a également été mentionnée, ce qui pourrait entraîner des modifications de conception. Les rumeurs suggèrent quil pourrait venir avec un étui caoutchouté.

Concentrez-vous sur la forme physique - des fonctionnalités plus avancées

Meilleur suivi du sommeil

Durée de vie de la batterie améliorée

Sangles intelligentes

En termes de fonctionnalités, nous nous attendons à plus de fonctionnalités de santé et de remise en forme sur la série 7, peut-être en prenant des goûts de Garmin avec une fonction de récupération similaire à Body Battery par exemple. Garmin fait également un excellent travail en permettant aux utilisateurs de partager leurs courses ou leurs activités, nous ne serions donc pas surpris de voir Apple prendre une feuille de ce livre.

On prétend quil y aura une fonction "Time to Run" et des méditations audio rejoignant la fonction "Time to Walk" sur Fitness +.

Nous aimerions voir des améliorations de la batterie pour correspondre à dautres montres intelligentes sur le marché, comme la Samsung Galaxy Watch 3 et nous aimerions également voir un suivi du sommeil plus avancé sur la série 7, ainsi que des capacités ditinérance.

Apple a révélé le suivi du sommeil dans le cadre de watchOS 7, ce qui signifie quil est également disponible sur les anciennes montres Apple, mais il nest pas aussi détaillé que certains autres appareils sur le marché. Peut-être que du matériel supplémentaire sur la série 7 pourrait le mettre en place avec les Fitbit et Garmin. Nous savons que la fréquence respiratoire arrive avec watchOS 8, mais nous aimerions voir plus que cela.

Avec watchOS 8, lApple Watch pourra en débloquer plus. Plutôt que de simplement pouvoir déverrouiller votre Mac et votre iPhone lorsquun masque facial est détecté, il pourra servir de clé numérique pour votre maison par exemple, si vous avez une serrure compatible.

Dautres possibilités pour la Watch Series 7 pourraient inclure des éléments tels que des bracelets intelligents, la prise en charge par des tiers des cadrans de montre, un appareil photo et un identifiant de visage ou un capteur dempreintes digitales sous lécran, bien que nous soupçonnions que ces derniers soient des vœux pieux plutôt que des ajouts plausibles, principalement en raison du manque despace pour les capteurs.

Voici toutes les rumeurs et les nouvelles jusquà présent, entourant les futures montres Apple.

91Mobiles a publié des rendus de lApple Watch Series 7 qui semblent soutenir lidée dun design à bords carrés pour la prochaine smartwatch. La technologie ultra large bande serait également embarquée et lécran serait plus plat.

Un rapport suggère que lApple iPhone 13 pourrait être lancé le 14 septembre, ce qui signifie que lApple Watch Series 7 pourrait également être lancée à cette date. Mais rien nest encore confirmé.

Mark Gurman de Bloomberg a publié sa newsletter Power On détaillant certaines choses attendues pour les prochains appareils dApple. La newsletter affirme que lApple Watch Series 7 offrira un processeur plus rapide, une légère refonte, un écran plus plat et Time to Walk et Audio Meditations in Fitness+.

Apple a présenté en avant -première les fonctionnalités de watchOS 8 lors du premier jour de sa conférence WWDC 21.

Le leaker Jon Prosser a affirmé que lApple Warch Series 7 viendrait avec une refonte et une nouvelle option de couleur verte.

Une caractéristique majeure de lApple Watch aurait pu être révélée dans un dossier SEC pour la startup britannique Rockley Photonics.

Rockley Photonics conçoit des capteurs pour surveiller le sang dune personne à laide de la lumière infrarouge. Les capteurs pourraient être utilisés pour surveiller la glycémie et les niveaux dalcool.

Un rapport de Bloomberg a suggéré quApple envisageait le lancement dun tout nouveau modèle Apple Watch conçu pour les athlètes, les randonneurs et ceux qui utiliseraient la montre connectée dans des environnements extrêmes. Il devrait être lancé en 2021 ou 2022 et proposer éventuellement un boîtier caoutchouté.

MacRumours a rapporté quApple pourrait envisager une "refonte potentielle de lApple Watch, y compris un cadran de montre arrondi, un affichage flexible enveloppant et des bracelets de montre personnalisables numériquement". Le rapport est venu après la découverte dun dépôt de brevet nouvellement accordé.

Le leaker Max Weinbach a dissipé les rumeurs selon lesquelles lApple Watch Series 7 serait dotée dune surveillance de la glycémie. Cétait une fonctionnalité signalée précédemment, mais Weinbach a affirmé quelle ne viendrait pas encore.

Un brevet a été déposé par Apple pour un capteur de lumière au dos de sa montre qui éclairerait le poignet de lutilisateur et générerait une image de champ de la zone.

Limage présenterait des veines de votre bras et devrait être aussi unique quune empreinte digitale, permettant à lApple Watch de reconnaître qui a mis lApple Watch et de la déverrouiller en conséquence.

9to5 a rapporté que lanalyste Ming-Chi Kuo a affirmé quun nouveau design Apple Watch arriverait au plus tôt en 2021. Le rapport indique que Kuo spécule quun "changement de conception important du facteur de forme viendrait avec les nouveaux modèles dApple Watch au plus tôt au 2H21".

MacRumours a rapporté quApple était en pourparlers avec des fabricants décrans taïwanais pour utiliser des écrans microLED dans ses produits en 2020. Nous navons pas vu cela dans la Watch Series 6, mais cest peut-être quelque chose que nous verrons sur la Watch Series 7.

Comme nous lavons vu depuis lintroduction des fonctionnalités de surveillance cardiaque, Apple souhaite faire de lApple Watch un appareil qui favorise la vie. Selon un brevet dApple , un futur appareil pourrait détecter le type deau dans lequel il se trouve et donc évaluer si vous êtes tombé dans une rivière ou dans la mer, puis évaluer votre situation. Par exemple, si le GPS de votre montre évalue que vous êtes en eau profonde, il peut être configuré pour alerter les autorités.

Lune des caractéristiques les plus distinctives de lApple Watch est la couronne numérique. Maintenant, il pourrait recevoir de nouvelles fonctionnalités pour le rendre sensible au toucher ou à la lumière. Certes, Apple aurait lintention que la couronne devienne plus sensible grâce à ces méthodes, pas moins. Encore une fois, ceux-ci ont été repérés grâce à une libération de brevet .

« La couronne peut comporter un élément dorientation de la lumière configuré pour diriger, sur lélément capteur dimage, une image dun objet en contact avec la surface dimagerie », précise le dossier. La couronne pourrait potentiellement détecter le mouvement de votre doigt lorsque vous tournez ou touchez la couronne.

Apple Insider suggère que cela pourrait signifier que la couronne numérique a moins de volume physique, ce qui laisse de la place dans la montre pour dautres composants.

Un brevet repéré par Patently Apple montre que lApple Watch Digital Crown est remplacée par un lecteur optique dempreintes digitales qui pourrait alors reconnaître les gestes, comme si vous deviez faire pivoter la couronne virtuelle.

À lheure actuelle, nous pensons quil est peu probable quApple supprime la couronne numérique car cest lune des caractéristiques les plus distinctives de la montre. Mais cela pourrait arriver dans une future version de lApple Watch plutôt que pour cette année, bien sûr.

Apple a déposé un brevet qui transforme lécran de lApple Watch en un capteur Touch ID. Le brevet note que "laffichage peut fournir une sortie image ou vidéo pour le corps de la montre 100. Laffichage peut également fournir une surface dentrée pour un ou plusieurs dispositifs dentrée tels quun dispositif de détection tactile, un dispositif de détection de force, un dispositif de détection de température, et/ou un capteur dempreintes digitales."

Alors que nous voyons maintenant beaucoup de téléphones avec des lecteurs dempreintes digitales sous-affichage, cette décision nécessiterait une avancée technologique considérable en raison de la taille réduite de la montre.

Lanalyste Ming-Chi Kuo a affirmé quApple introduirait un capteur dempreintes digitales à ultrasons intégré à liPhone 2021, mais il a également déclaré que la technologie pourrait également être utilisée dans une nouvelle Apple Watch.

Actuellement, lApple Watch na pas de sécurité biométrique mais un capteur dempreintes digitales intégré lui permettrait den proposer, sans en changer le design.

The Fast Company a rapporté quApple avait embauché de nombreux cliniciens et ingénieurs pour travailler sur les fonctionnalités de santé de lApple Watch, qui incluraient la pression artérielle, la glycémie ou la gestion du diabète et le suivi du sommeil ou la science. Étant donné que ceux-ci napparaissaient pas sur la série 6, peut-être sont-ils destinés à la série 7 ?

Un brevet pour la technologie des écrans circulaires a été approuvé , après avoir été initialement déposé en janvier 2016. Le dépôt mentionnait lusure du poignet, ce qui a amené certains à supposer quune Apple Watch circulaire allait arriver.