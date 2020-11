Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les offres Apple Watch le Black Friday peuvent généralement être réservées aux modèles plus anciens, mais cette année, vous pouvez déjà économiser une somme importante sur la nouvelle série 6.

Bien quils naient été annoncés quen septembre, certains modèles de lApple Watch 6 sont déjà disponibles à un tarif réduit sur Amazon - et, selon ce que vous choisissez, vous pourrez peut-être économiser plus de 100 $.

Laccord principal à surveiller est le 40 mm, Product Red, GPS + Cellular Series 6, réduit à 389,98 $ au lieu de 499 $ - une économie totale de109 $ .

Si vous voulez la même montre intelligente 40 mm, Product Red, mais navez pas besoin de la version cellulaire, le modèle uniquement GPS est également considérablement réduit. À partir de 399 $, vous pouvez maintenant récupérer lappareil pour 329,98 $, ce qui représente une économie de69 $ .

Comme nous le disons, il nest pas nécessairement surprenant de voir des remises sur les anciens modèles dApple Watch - ou peut-être sur les versions plus premium du dernier modèle - mais il sagit dune offre stellaire sur la version dentrée de gamme.

Alors, quelles sont les meilleures raisons de choisir une Apple Watch Series 6 par rapport à un modèle plus ancien?

Eh bien, que vous optiez pour le modèle GPS + Cellular ou GPS uniquement, vous avez la possibilité de mesurer les niveaux doxygène dans le sang à partir du poignet, avec le Always-On Retina Display 2.5 plus lumineux que la série 5 et le système S6 dans le package capable pour alimenter la montre jusquà 20% plus rapidement.

Toutes les cloches et sifflets Apple Watch habituels sont également présents, naturellement, y compris les mesures ECG, le suivi de lactivité quotidienne, une conception étanche et la possibilité de diffuser de la musique et des podcasts.

La seule mise en garde avec cet accord est que vous devrez probablement agir rapidement pour en profiter. Amazon na pas précisé la date dexpiration de laccord, ce qui signifie potentiellement quil dépend du stock. Comme toujours, nous exhortons ceux qui sont intéressés à frapper et à éviter toute déception, en particulier lorsque le dernier modèle ne sera probablement pas aussi réduit avant lannée prochaine.

Écrit par Conor Allison.