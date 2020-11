Les offres Apple Watch Black Friday voient plus de 120 £ de réduction sur la série 5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les ventes du Black Friday sont à peu près sur nous et avec elles viennent de grandes économies sur la dernière génération dApple Watch.

Alors que lApple Watch Series 5 a été remplacée par lApple Watch Series 6, le modèle 2019 offre toujours de nombreuses fonctionnalités intéressantes, notamment une boussole intégrée, un affichage permanent et un superbe design.

Il y a des économies de plus de 100 £ au Royaume-Uni sur lApple Watch Series 5, et aux États-Unis, il y a des économies à réaliser sur lApple Watch SE et les anciennes Apple Watch Series 3.

• Apple Watch Series 5 44 mm GPS & Cellular, maintenant 399,99 £ (économisez 129,01 £): la dernière génération Watch Series 5 offre à peu près tout ce dont vous avez besoin, maintenant à un prix inférieur. Consultez loffre sur Amazon UK.

• Apple Watch Series 5 40 mm GPS & Cellular, maintenant 386,10 £ (économisez 112,90 £): la version plus petite de la Watch 5, mais toujours une excellente Apple Watch. Consultez loffre sur Amazon UK.

• Apple Watch SE GPS 44 mm économisez 20 $, maintenant 289 $ (au lieu de 309 $): obtenez le plus gros des modèles Apple Watch SE pour un tarif réduit ce Black Friday, en profitant de la plupart des dernières fonctionnalités dans un superbe design. Voir loffre sur Amazon .

• Apple Watch Series 3 GPS & Cellular 38 mm économisez 20 $, maintenant 179 $ (au lieu de 199 $): cette offre concerne la petite Apple Watch série 3 avec GPS. Pas le modèle le plus récent mais de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Voir loffre sur Best Buy .

• Apple Watch Series 3 GPS 38 mm économisez 60 $, maintenant 119 $ (au lieu de 179 $): cette offre sera mise en ligne du 25 au 28 novembre. Voir loffre sur Walmart .

Ces offres sont susceptibles de durer pendant la période du Black Friday et du Cyber Monday, mais seulement jusquà épuisement des stocks, il vaut donc la peine dacheter plus tôt que tard.

Écrit par Britta O'Boyle.