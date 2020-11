Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication Spotify Apple Watch ajoute la possibilité de diffuser de la musique ou des podcasts sans connexion à liPhone.

Lapplication Apple Watch de Spotify offre la possibilité de lire de la musique sur lApple Watch et de contrôler la façon dont la musique est lue sur les appareils compatibles Spotify Connect. Cependant, depuis 2018, il ne vous permet pas de synchroniser des chansons pour une lecture hors ligne ou de diffuser directement des chansons sur lApple Watch depuis votre téléphone ou LTE sur la montre. Il vient de remplacer lécran «Lecture en cours» sur lApple Watch et vous offre un moyen raffiné de contrôler les chansons en cours de lecture sur votre iPhone ou vos appareils Spotify Connect.

Quest-ce que Spotify et comment ça marche?

Spotify laisse ses utilisateurs gratuits tester en ignorant toutes les publicités

Mais plusieurs utilisateurs ont maintenant signalé (via 9to5Mac) quils pouvaient directement diffuser de la musique ou des podcasts via lapplication Watch, ce qui signifie quils nont pas besoin dun iPhone à proximité pour diffuser leurs listes de lecture. Ils peuvent le faire via Wi-Fi ou une connexion cellulaire à la place. La fonctionnalité semble en cours de test en ce moment.

Dans une déclaration à Engadget , Spotify a déclaré quaprès une période de test initiale, il «déploie désormais des capacités de streaming» pour Spotify sur lApple Watch. Lécoute hors ligne nest malheureusement toujours pas incluse dans lapplication Apple Watch. Spotify a cependant promis dans le passé que la fonctionnalité était en préparation.

Écrit par Maggie Tillman.