Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WatchOS 7 est la nouvelle mise à jour du logiciel Apple Watch dApple.

Dès sa sortie, tout le monde peut désormais télécharger watchOS 7. Dans votre application Apple Watch, cochez Général> Mise à jour logicielle. Les nouvelles Watch Series 6 et Watch SE sont livrées avec le nouveau logiciel à bord.

Notez que toutes les fonctionnalités sont disponibles sur tous les appareils. Par exemple, la fonction ECG nest disponible que sur les séries 4, 5 et 6. La surveillance de loxygène dans le sang nest disponible que sur la série 6. La configuration de la famille fonctionne uniquement avec les appareils cellulaires. Laffichage permanent nest disponible que sur les séries 5 et 6.

Mais de nombreuses fonctionnalités sont disponibles sur tous les appareils pris en charge, notamment les nouveaux cadrans de montre, lapplication Sleep et le mode Wind Down, les nouveaux modes Fitness, la traduction Siri et la minuterie de lavage des mains.

watchOS 7 est compatible avec lApple Watch Series 3 ou version ultérieure. Voici une liste dappareils, afin que vous puissiez vérifier si votre modèle sera pris en charge:

Apple Watch série 3

Apple Watch série 4

Apple Watch série 5

Apple Watch SE (préinstallée)

Apple Watch Series 6 (préinstallée)

Cela signifie que lApple Watch dorigine, la version ultérieure de la série 1 et la série 2 ne sont plus prises en charge pour les mises à jour.

Consultez notre guide sur watchOS 7 . Nous discutons de toutes les grandes fonctionnalités en détail.

Écrit par Dan Grabham.