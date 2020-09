Prix et offres Apple Watch Series 6 et SE: Où acheter la nouvelle Apple Watch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LApple Watch Series 6 et lApple Watch SE sont désormais disponibles en versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular.

Il existe deux tailles de chaque variante (42 et 44 mm) ainsi que de nombreuses options de bande. Consultez notre guide séparé pour en savoir plus sur les bracelets Apple Watch .

Il existe également des versions Nike + des deux montres. Ils sont livrés avec un bracelet sport Nike et des visages Nike exclusifs, mais sinon, ce sont les mêmes montres que les versions standard.

La série 6 est très similaire à la série sortante 5. La nouvelle montre comprend la fonction ECG reportée de la série 5 ainsi que la surveillance de loxygène dans le sang. Il a également laffichage permanent reporté de la série 5.

La version cellulaire est disponible chez AT&T, T-Mobile et Verizon aux États-Unis et EE, O2 et Vodafone au Royaume-Uni.

LApple Watch SE est lachat intelligent - il sagit essentiellement de la série 5 sortante, même si elle ne dispose pas de la fonction ECG ou de laffichage permanent. Cest bien meilleur que la série 3 - voir ci-dessous - mais il manque peu de choses par rapport à la série 6 (affichage permanent)

Contre toute attente, lApple Watch Series 3 continue dêtre disponible à un prix très bas - découvrez les dernières offres Apple Watch Series 3 ci-dessous. Elle représente désormais un excellent rapport qualité-prix, coûtant nettement moins que la Série 5.

De plus, il peut faire la même chose même si le design et la taille sont différents. Il ne dispose pas de la surveillance de loxygène dans le sang, de laffichage permanent ou des fonctions ECG de la série 6.

Les nouvelles montres sont plus minces et lécran est également plus grand que la série 3 - les tailles des nouvelles montres sont de 40 mm / 44 mm au lieu des 38 mm / 42 mm de la série 3 et avant.

Les Apple Watch Series 4 et Series 5, les Series 2, Series 1 et lApple Watch dorigine sont désormais toutes abandonnées. Mais si vous êtes rapide, vous pourrez peut-être obtenir une réduction de dernière minute sur une série 5. Regardez, vous ne payez pas plus que vous ne le feriez pour une Watch SE ...

Écrit par Dan Grabham.