Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est peut-être un peu tard à la fête, mais lApple Watch peut enfin proposer une surveillance SpO2 via l Apple Watch Series 6 .

La fonction de surveillance de loxygène dans le sang est devenue un pilier des appareils portables tels que Fitbit, Garmin et Withings au cours de lannée écoulée, mais loxymétrie de pouls est maintenant sur le point de se généraliser avec laide dApple.

squirrel_widget_2670421

Donc, vous vous demandez probablement quels sont exactement vos niveaux doxygène dans le sang, pourquoi ils sont importants et, franchement, comment lApple Watch Series 6 les surveillera?

Ci-dessous, nous répondrons à toutes ces questions - y compris comment la nouvelle fonctionnalité Apple Watch pourrait même aider à détecter les signes de COVID-19.

Les niveaux doxygène dans le sang - également appelés SpO2 - désignent le pourcentage doxygène transporté par les globules rouges des poumons vers le reste du corps, ainsi que la qualité de la distribution de ce sang oxygéné.

En utilisant loxymétrie de pouls, qui est essentiellement une manière simplifiée de dire `` surveillance non invasive de la saturation en oxygène , lApple Watch Series 6 et dautres appareils portables sont en mesure davertir lutilisateur lorsque leur pourcentage doxygène dans le sang tombe en dessous dun certain point.

En règle générale, tout ce qui dépasse 95% est considéré comme «normal». Cependant, tout ce qui est inférieur à 92% est un indicateur potentiel dun problème de santé sous-jacent, tel que lapnée du sommeil.

Fitbit, par exemple, utilise le moniteur SpO2 dans ses appareils portables pour surveiller spécifiquement les fluctuations et les variations des niveaux doxygène dans le sang pendant les sessions de sommeil suivies. Cependant, lApple Watch Series 6 semble être prête à vérifier les niveaux de SpO2 à tout moment lorsque lutilisateur est toujours - similaire à sa fonction de suivi ECG - avec des lectures ne prenant également que 15 secondes. Des mesures périodiques seront également prises en arrière-plan pendant linactivité et le sommeil.

À quoi dautre la surveillance de loxygène dans le sang peut-elle aider? Eh bien, comme la noté John Hopkins Medicine , loxymétrie de pouls peut être utilisée pour vérifier si quelquun a besoin daide pour respirer (via un ventilateur), estimer si une personne est capable de participer à une activité physique intense et, comme nous lavons mentionné, indiquer si la respiration sarrête temporairement pendant le sommeil (apnée du sommeil).

Ce qui était autrefois un test réservé uniquement aux moniteurs dédiés a maintenant trouvé son chemin sur les smartwatches et les trackers de fitness - alors comment cela fonctionne-t-il réellement?

Eh bien, traditionnellement, les moniteurs SpO2 se composent dun appareil à clipser que lutilisateur place sur un doigt ou un orteil. Il utiliserait ensuite des capteurs de lumière rouge et infrarouge pour enregistrer le volume doxygène passant par le doigt, par exemple, et surveiller en permanence les changements.

Dans le sens moderne, bien sûr, cela peut maintenant être réalisé directement à partir du poignet sans aucun ajustement. Apple, en particulier, indique quil utilise quatre groupes de LED vertes, rouges et infrarouges et quatre photodiodes sur le cristal arrière de la série 6 afin de mesurer la lumière réfléchie par le sang.

Avec loxymétrie de pouls pouvant être utilisée pour vérifier si quelquun a besoin daide pour respirer - et, plus précisément, lhypoxie silencieuse - cela soulève naturellement la question: lApple Watch Series 6 peut-elle aider à détecter les signes de COVID-19?

Il a été spéculé, comme dans cet article du New York Times davril, que loxymétrie de pouls est capable de fournir un «système dalerte précoce pour les types de problèmes respiratoires associés à la pneumonie à Covid».

Les fluctuations de loxygène dans le sang et les lectures de fréquence cardiaque pouvant être prises à la demande avec un appareil comme lApple Watch Series 6, cela suggère à tout le moins que les signes vitaux peuvent être vérifiés directement à partir de votre smartwatch.

Bien sûr, cependant, cest loin de tout diagnostic authentique de coronavirus - et Apple nutilisera pas sa nouvelle fonctionnalité sophistiquée pour vous faire savoir si vous montrez même des signes.

Écrit par Conor Allison.