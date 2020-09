Apple dévoile Family Setup, rendant lApple Watch adaptée aux enfants

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le grand événement dApple en septembre a montré une gamme de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux appareils pour sa famille de montres Apple, notamment les nouveaux modèles Series 6 et SE , mais il a également mis en lumière un nouveau cadre destiné aux familles.

Le nouveau mode de configuration familiale permettra aux parents de contrôler plus dune Apple Watch depuis leur iPhone, afin de leur permettre de donner en toute sécurité à leurs enfants une Apple Watch à utiliser au quotidien.

Il permet aux parents de configurer facilement la montre, mais place les appareils dans une nouvelle catégorie pour leur offrir une gamme de contrôles parentaux. Celles-ci incluent le contrôle des contacts du carnet dadresses auxquels la montre peut accéder et des notifications de localisation afin quils puissent savoir où se trouvent leurs enfants.

Un mode scolaire semble également très utile - donnant à la montre un visage jaune distinctif et la tournant sur "Ne pas déranger" pour sassurer que les enfants peuvent se concentrer.

Le mode fait partie de WatchOS 7 et sera disponible sur les modèles cellulaires de lApple Watch à partir des modèles de la série 4 et des modèles plus récents, y compris sur la SE et la série 6. Cependant, cela signifie que le modèle le plus abordable est toujours disponible. S3 manque cette fonctionnalité, une légère déception pour les parents qui nont pas encore de montre pour leur enfant.

Nous aurons bientôt plus de détails sur la façon exacte dactiver et de configurer la configuration de la famille, alors revenez bientôt pour en savoir plus. Cependant, nous savons déjà quau Royaume-Uni, le plan sera exclusif à EE au lancement, marquant une nouvelle étape dans le partenariat du réseau avec Apple.

squirrel_widget_2670420

Écrit par Max Freeman-Mills.