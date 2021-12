Configuration familiale sur Apple Watch : fonctionnalités, fonctionnement, plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a une fonctionnalité logicielle pour l Apple Watch appelée Family Setup. La fonctionnalité est conçue pour vous aider à configurer et à gérer une Apple Watch pour un enfant ou un grand-parent - même sils ne possèdent pas d iPhone - vous permettant de contrôler les applications quils peuvent utiliser et la manière dont la montre intelligente est utilisée.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la configuration familiale, y compris ce quelle peut faire et comment elle fonctionne.

Fonctionnalité WatchOS 7

Permet aux enfants et aux personnes âgées dutiliser Apple Watch sans iPhone

La configuration familiale est une fonctionnalité introduite dans la mise à jour du logiciel WatchOS 7 en 2020 qui permet de configurer une Apple Watch via liPhone dun parent ou dun tuteur, sans quil soit nécessaire dutiliser liPhone par la suite. Avant la fonction de configuration familiale, pour utiliser une Apple Watch, vous deviez la coupler avec liPhone de cet utilisateur.

Avec la fonction Configuration familiale, vous pouvez utiliser votre propre iPhone pour coupler plusieurs montres pour enfants ou membres âgés de la famille, et ils obtiennent leur propre numéro de téléphone et compte, que vous pouvez ensuite contrôler à partir de votre appareil.

Les utilisateurs dApple Watch qui nont pas diPhone peuvent toujours utiliser des fonctionnalités telles que Emergency SOS, Medical ID, FaceTime, lapplication Santé et lApp Store, car la montre a son propre numéro.

Family Setup introduit également des fonctionnalités de type contrôle parental (pensez à ScreenTime mais pour votre montre), comme le suivi de la localisation pour les enfants, un mode Schooltime de type Ne pas déranger pour aider les enfants à rester concentrés, et plus encore.

Fonctionne uniquement avec les modèles cellulaires dApple Watch Series 4 ou version ultérieure

Les parents ou tuteurs auront besoin dun iPhone 6s ou ultérieur

La configuration familiale nécessite des modèles cellulaires dApple Watch Series 4 ou version ultérieure exécutant watchOS 7, couplés à liPhone 6s ou ultérieur dun parent ou tuteur exécutant iOS 14 ou version ultérieure.

Cela ne fonctionnera pas sur lApple Watch 3.

Apple

Les enfants et les personnes âgées doivent être membres du même foyer pour utiliser la configuration familiale. Ils obtiendront chacun leur propre numéro de téléphone via un forfait cellulaire distinct et, en utilisant leur propre identifiant Apple, ils pourront utiliser des services tels que Calendrier, Rappels, Messages, etc.

En tant que parent, vous pouvez approuver tous les contacts, afin que les enfants puissent utiliser en toute sécurité toutes les fonctions de communication.

Il est possible de configurer des notifications de localisation automatisées, afin que vous puissiez être informé de lendroit où se trouve votre enfant.

Divers emplacements peuvent être ajoutés et sont tous consultables via Apple Maps - vous saisissez simplement lécole de votre enfant par exemple, puis une fois que vous avez configuré un emplacement, vous pouvez recevoir des notifications lorsque larrivée, le départ ou nest simplement "pas à" cet endroit.

Au-delà de cela, vous pouvez également recevoir des alertes régulières "une fois" ou "à chaque fois". Et bien sûr, vous pouvez voir où ils se trouvent via lapplication Find my , afin que vous sachiez sils sont sur le chemin du retour ou sils traînent toujours dans les magasins locaux.

Lune des préoccupations que vous pourriez avoir en donnant à votre enfant une Apple Watch est quil aura des ennuis à lécole. Il existe un "mode scolaire" qui empêche efficacement lutilisateur de faire un tas de choses comme jouer avec des applications ou charger la calculatrice pour laider dans sa leçon de mathématiques.

La montre peut être configurée pour avoir plusieurs horaires et peut inclure des pauses. Schooltime bloque les applications et les complications et active la fonction Ne pas déranger. Seuls les appels durgence et les notifications seront percés. Cela signifie que vous pouvez leur envoyer quelque chose dimportant, mais ils ne peuvent pas vous répondre.

Lorsque le cadran de la montre change pour présenter un grand cercle jaune, et lidée, vraisemblablement, est que les enseignants finiront par devenir conscients du fait quun cercle jaune signifie que la montre est verrouillée et ne causera pas de problèmes à votre enfant. Bonne chance avec ça.

Dans une étape supplémentaire pour encourager les enfants à ne pas bricoler, vous pourrez également voir combien de fois votre enfant a essayé de déverrouiller lApple Watch pendant que lheure de lécole est allumée.

Au-delà de Schooltime, il existe des limites et des contrôles de communication généraux qui peuvent être définis. Vous pouvez appliquer des limites aux contacts Phone, FaceTime, Messages et iCloud, y compris sil faut ou non les appliquer pendant que Screen Time et Downtime est activé, sans contournement, etc. Vous pourrez également gérer et modifier les contacts de votre enfant. , choisissez et modifiez les réponses intelligentes pour les messages et ajoutez un compte Gmail.

Sils utilisent la fonction SOS durgence , vous serez automatiquement averti sils sont répertoriés comme contact durgence. Vous pouvez vous configurer en tant que contact ICE, mais cela ne fonctionnera pas de la même manière que dappuyer longuement sur le bouton latéral pour appeler les services durgence.

Les utilisateurs dApple Family Setup (cest-à-dire vos enfants) pourront accéder à Watch App Store pour télécharger des applications tierces directement sur leurs appareils, mais vous pourrez gérer ce qui est disponible pour eux à télécharger.

Ils pourront également utiliser lapplication Memoji sur Apple Watch pour créer des Memojis personnalisés qui peuvent être partagés tout en envoyant des messages à des amis ou affichés comme cadran de montre.

Apple a également peaufiné lexpérience des anneaux dactivité pour les enfants en passant de Move calories à Move minutes. De plus, les entraînements Outdoor Walk, Outdoor Run et Outdoor Cycle ont été spécialement conçus pour les enfants. Les messages de motivation sont adaptés aux niveaux de lecture pertinents, dautant plus que des utilisateurs aussi jeunes que six ans peuvent désormais porter une Apple Watch.

Peut-être plus utile pour ceux qui envisagent de donner une Apple Watch à une personne âgée, cest que vous serez averti si lApple Watch détecte que le porteur a fait une chute ou signale un rythme irrégulier pris en charge sur les nouveaux modèles dApple Watch. Lutilisateur devra dabord donner son autorisation.

Aux États-Unis, les parents pourront utiliser une fonctionnalité appelée Apple Cash Family pour envoyer de largent aux enfants à dépenser via Apple Pay . Vous pouvez également afficher les achats de votre enfant directement dans Wallet sur votre propre iPhone.

Vous devez dabord configurer le partage familial et les identifiants Apple

La première chose à faire est de vous assurer que liPhone que vous utilisez pour la configuration initiale se trouve à moins de 10 mètres de lApple Watch. Vous devrez également vous assurer dactiver le partage familial et dobtenir un identifiant Apple pour lenfant ou le membre âgé de la famille du ménage.

Meilleures montres intelligentes à venir 2021: les futurs bracelets à espérer Par Britta O'Boyle · 12 Décembre 2021

Le service cellulaire est également requis pour utiliser toutes les fonctions de configuration de la famille.

Après avoir pris toutes ces choses en compte, suivez les étapes ci-dessous pour la configuration de la famille.

Dites au membre de la famille de mettre lApple Watch et de lajuster en conséquence Allumez lApple Watch en appuyant sur le bouton latéral et en le maintenant enfoncé jusquà ce que le logo Apple apparaisse Approchez votre iPhone de lApple Watch et attendez lécran dappairage Appuyez sur Continuer Vous pouvez également ouvrir lapplication Apple Watch sur votre iPhone > Toutes les montres > Associer une nouvelle montre Appuyez sur Configurer pour un membre de la famille, puis appuyez sur Continuer sur lécran suivant Positionnez votre iPhone de manière à ce que lApple Watch apparaisse dans le viseur de lapplication Apple Watch pour coupler les appareils Appuyez sur Configurer Apple Watch. Suivez les instructions.

