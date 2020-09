Apple Watch SE se situe entre la nouvelle Apple Watch Series 6 et lancienne Series 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En plus de lApple Watch Series 6, Apple a également annoncé lApple Watch SE, qui est essentiellement l Apple Watch Series 5 à un prix inférieur - 279 $. Cest une proposition convaincante, mais lApple Watch Series 3 moins chère à 199 $ restera toujours présente, ce qui ne devrait pas être le cas.

squirrel_widget_2670420

Et, comme il est basé sur la série 5, il possède le processeur S5 de lannée dernière, un boîtier en aluminium recyclé (oui, cest tout ce quil entre en jeu) et toutes les fonctionnalités du nouveau watchOS 7, y compris le suivi du sommeil, de nouveaux cadrans de montre et tout ce que vous Jattends de lApple Watch, notamment la détection des chutes, le suivi de la condition physique, laccès à toutes les applications et plus encore. Il fonctionne également avec la nouvelle fonction de configuration de la famille .

La configuration de la famille signifie que vous pouvez configurer les enfants et les membres plus âgés de la famille qui nont pas diPhone avec une Apple Watch. Cependant, ils doivent disposer dune version cellulaire de lApple Watch.

LApple Watch SE sera disponible dans les deux tailles habituelles - 42 et 44 mm et sera disponible en versions 4G LTE et Wi-Fi, comme le font les autres montres Apple.

Il y aura également un financement Apple Watch SE avec Apple Card, à partir de seulement 12 $ par mois.

Apple a également introduit un nouveau groupe `` Solo loop qui na pas de fermoir - cest essentiellement un groupe extensible.

Écrit par Dan Grabham.