(Pocket-lint) - Apple organise un événement " Time Flies " en ligne uniquement, où il a annoncé une nouvelle Apple Watch avec la possibilité de mesurer les niveaux doxygène dans le sang.

La société basée à Cupertino annonce généralement le prochain iPhone en septembre, mais 2020 nest pas une année normale - donc, bien sûr, elle lance à la place un autre matériel. Les dirigeants dApple ont pris la «scène» virtuelle le 15 septembre pour dévoiler lApple Watch Series 6, la dernière de sa gamme de smartwatches.

Le modèle de la série 6 ressemble à ses prédécesseurs en remontant à lApple Watch Series 4, mais il possède de nouvelles astuces, notamment de nouveaux capteurs pour la surveillance de loxygène dans le sang et un meilleur suivi du sommeil. Il peut mesurer les niveaux doxygène dans le sang en seulement 15 secondes, avec une lumière rouge et infrarouge. Apple a déclaré quil travaillait avec les réseaux de santé pour lancer des études à grande échelle sur la nouvelle fonctionnalité de mesure de loxygène dans le sang, notamment sur la possibilité de détecter si une personne a le COVID-19.

La série 6 est livrée avec un processeur S6, basé sur la puce A13 et offrant des performances jusquà 20% plus rapides. Il exécute également watchOS 7, annoncé par Apple lors de la WWDC 2020, ce qui signifie que vous bénéficiez de fonctionnalités logicielles telles que le suivi du sommeil natif, une application Fitness +, une fonction de lavage des mains, etc.

Au Royaume-Uni, Apple Watch Series 6 commence à 379 £, bien que le modèle GPS + Cellular commence à 479 £. Aux États-Unis, Apple Watch Series 6 commence à 399 $. Vous pouvez lacheter à partir du mardi 15 septembre 2020. Apple a annoncé quil commencerait à être expédié à partir du vendredi 18 septembre 2020. Vous pouvez lobtenir en or, en graphite, en bleu ou en produit (RED).

Apple a également annoncé un nouveau bracelet de montre, appelé Solo Loop, fabriqué à partir dun seul morceau de silicone, sans boucles ni morceaux supplémentaires. Il sera proposé dans différentes couleurs et styles. Il existe même une version en fil tressé ainsi quun nouveau bracelet à maillons en cuir.

Pour en savoir plus sur ce quApple dévoile pendant le salon, consultez notre hub Apple . Vous pouvez regarder le flux, même après coup, ici . Il commence à 13 h HE le 15 septembre.

Écrit par Maggie Tillman.