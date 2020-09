Apple Watch SE semble certain de se lancer aux côtés de la Watch 6, de liPad Air et du nouvel iPad dentrée de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les dernières fuites flottant sur Twitter et ailleurs, il y aura une version bon marché de lApple Watch qui devrait être lancée plus tard dans la journée, appelée Apple Watch SE. Cest selon le célèbre fuyard Evan Blass, soutenu par Mark Gurman de Bloomberg.

Nous nous attendions à ce quApple remplace lApple Watch Series 3, vieillissante mais abordable, et il semble que le moment soit venu de le faire, avec une Watch SE probablement basée sur la série 5 actuelle.

Ensuite, il y aura une nouvelle Apple Watch Series 6 avec puce S4 pour compléter la gamme. Encore une fois, tout sera en deux tailles, 42 et 44 mm et en versions 4G LTE et Wi-Fi uniquement. La Watch 6 devrait disposer dun moniteur doxygène dans le sang - déjà présent dans les appareils de sociétés telles que Fitbit et Garmin - et de meilleurs composants internes. Il aura probablement une batterie plus longue pour le suivi du sommeil.

De plus, comme prévu, de nouveaux iPad seront révélés lors de l événement Apple - liPad Air de 4e génération et liPad dentrée de gamme de 9e génération. Bien que ce dernier soit mis à niveau vers le processeur A12X, il semble (actuellement A10) quil conservera probablement la conception familière.

Cependant, il a déjà été dit que l iPad Air - qui ressemble presque à un iPad sous-Pro) obtiendrait un design plus fin. Selon les dernières fuites, il aura un processeur A14, mais de manière inattendue, il sera également doté de lUSB-C. Nous ne sommes pas trop sûrs de celui-là, mais la preuve est dans le pudding.

Écrit par Dan Grabham.