Apple Watch Series 6 pourrait venir dans une nouvelle couleur

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer un certain nombre de nouveaux appareils dans les prochaines semaines, y compris l Apple Watch Series 6 , qui aurait une nouvelle couleur selon la dernière rumeur.

Leaker @ L0vetodream a eu un bon bilan avec les fuites Apple dans le passé et lun des tweets postés le 13 septembre indique simplement "nouvelle couleur pour Apple Watch".

nouvelle couleur pour Apple Watch - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 13 septembre 2020

Le leaker noffre plus dinformations sur ce que pourrait être la nouvelle couleur, ni sur le modèle dApple Watch sur lequel elle pourrait apparaître, alors pour linstant, nous ne savons pas sil pourrait sagir dun nouvel acier inoxydable, aluminium, titane ou céramique. couleur, ou sil sagira dune nouvelle couleur et dun nouveau matériau, comme le plastique.

Les commentaires sous le tweet noffrent plus dinformations non plus, bien que beaucoup semblent croire que la nouvelle couleur pourrait être un acier inoxydable bleu foncé ou bleu marine, ce qui coïncide avec les rumeurs dun iPhone 12 Pro bleu pour remplacer loption Midnight Green sur liPhone 11 Pro .

Apple organise un événement spécial virtuel le 15 septembre , qui porte létiquette «Time Flies», suggérant que lévénement pourrait révéler lApple Watch Series 6. Si une nouvelle couleur est sur les cartes, il y a de fortes chances que nous le découvrions assez tôt. Pour linstant, vous pouvez tout savoir sur ce qui est attendu sur lApple Watch Series 6 dans notre fonction distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.