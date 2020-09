Suivi du sommeil de lApple Watch: ce quil fait et comment lutiliser

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans la dernière mise à jour de watchOS 7, Apple vous permettra de suivre le sommeil à laide de lApple Watch. La mise à jour nest pas encore disponible mais le deviendra dans les prochains jours.

watchOS 7 fonctionne avec les Apple Watch Series 3, 4, 5 et la nouvelle Apple Watch Series 6 que nous attendons. Il nest pas compatible avec les séries 1 ou 2.

Le suivi du sommeil était une fonctionnalité très recherchée pour lApple Watch et était auparavant disponible dans des applications tierces. Maintenant, cependant, il y a une application Sleep sur la montre et elle utilise le mouvement pour détecter votre temps de sommeil. Vous devez évidemment porter votre montre pour suivre votre sommeil, vous devrez donc probablement changer votre comportement de charge et faire du jus dans la journée.

La bonne chose à ce sujet est quil est réglé et oublié, de sorte que votre sommeil sera suivi sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Mais cest entièrement configurable comme vous le verrez.

Le suivi du sommeil dApple sintègre à la fonction Heure du coucher existante sur lapplication Horloge de liPhone (maintenant appelée Sleep), vous pouvez donc lactiver et créer un programme.

Avant lheure du coucher qui vous est allouée, vous serez `` prêt à dormir avec une heure de détente (nous lavons réglée sur 45 minutes ici) pendant que votre Apple Watch sassombrit et se verrouille - votre montre est maintenant en `` mode veille .

Ne pas déranger est automatiquement activé, mais vous pouvez le désactiver lorsque vous configurez le mode veille ou dans les paramètres de veille de lapplication Santé après ou dans la section Veille de lapplication Apple Watch.

Vous pouvez également choisir davoir ou non des rappels de charge - la montre vous avertira dans lheure suivant lheure du coucher si vous avez moins de 30% de charge. Si vous avez une série 4 ou 5, vous serez presque certainement OK si vous avez facturé pendant la journée à un moment donné.

En mode veille, vous devez tourner la couronne numérique pour déverrouiller la montre comme vous le faites lorsque vous sortez de leau après la baignade. En fait, nous avons trouvé cela un peu irritant lorsque nous devions nous lever la nuit et utiliser la torche, par exemple. Vous pouvez désactiver le mode veille mais laisser le suivi du sommeil activé ou vous pouvez également désactiver le suivi du sommeil mais laisser le mode veille activé, cest à vous de décider.

Le suivi du sommeil dApple nenregistre que le temps passé au lit et, en tant que tel, il est un peu moins nuancé que certains suivis du sommeil comme celui de Fitbit - ou lexcellent suivi du sommeil de Jawbone si vous lavez utilisé dans le passé. Il enregistrera également si vous utilisez votre iPhone au lit!

Vous pouvez accéder aux options de sommeil et au suivi à divers endroits, ce qui est un peu déroutant au début, mais qui a du sens car cela relie plusieurs choses. Alors:

Vous pouvez configurer et configurer Sleep dans lapplication Sleep sur votre Apple Watch, lapplication Health sur iPhone et la section Sleep de lapplication Apple Watch sur iPhone).

Vous pouvez modifier tous les paramètres de veille dans la section Veille de lapplication Apple Watch sur iPhone ou de lapplication Santé sur iPhone.

Vous pouvez modifier le programme de mise en veille et lalarme sur Apple Watch ainsi que dans lapplication Horloge sur iPhone.

1. Assurez-vous que votre Apple Watch est sur watchOS 7 et que votre iPhone exécute iOS 14. Cela peut être la version bêta publique de ceux-ci actuellement.

2. Dans lapplication Santé sur votre iPhone, configurez le mode veille. Vous pouvez également suivre ce processus sur lApple Watch elle-même dans lapplication Sleep.

3. Tout dabord, choisissez la durée du sommeil - il sagit dun objectif de sommeil, mais il nest pas suivi dans lapplication Activité iPhone comme vos anneaux (vous pouvez lafficher dans lapplication Santé sur iPhone). Nous avons choisi huit heures.

4. Ensuite, vous définissez le début de lheure du coucher et le moment où vous devez vous réveiller. Il y a en fait un tas doptions ici, alors parcourez-les attentivement. Avez-vous besoin de le définir pour tous les jours ou uniquement les jours de la semaine.

5. Vous devrez définir un temps de relaxation avant daller vous coucher - vous pouvez également choisir de le lier à un raccourci Siri pour effectuer dautres automatisations, comme éteindre une lumière à la maison, par exemple. Wind Down peut également être lié à une liste de lecture musicale, par exemple.

6. Vous pouvez décider de régler ou non une alarme et comment vous voulez quelle sonne. Notez que cela ne remplacera pas vos alarmes existantes sur Apple Watch (ou votre iPhone - vous devez les désactiver manuellement).

Votre alarme sonnera sur votre iPhone si vous navez pas votre Apple Watch allumée et sur votre montre si vous lavez allumée. Vous pouvez également configurer entièrement le son de lalarme. Si votre montre est réglée sur silencieux, elle ne fera que vibrer.

7. Vous pouvez voir vos habitudes de sommeil dans lapplication Santé sur iPhone - vue par semaine ou par mois. Vous pouvez certainement voir les lacunes de mon sommeil ici. Comme vous pouvez le constater, un petit enfant nest pas propice à latteinte de votre objectif de sommeil!

Écrit par Dan Grabham.