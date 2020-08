Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple pourrait bientôt lancer un trio de nouveaux iPad - iPad, iPad Air, iPad mini - et l Apple Watch Series 6, car un certain nombre de listes de modèles ont été repérées dans la base de données de la Commission économique eurasienne.

La CEE ratifie les produits en vente en Russie et dans les pays voisins et leur apparition dans sa base de données est généralement un signe quils doivent être libérés.

Les numéros de modèle à trouver sont A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355, A2356 - censés se rapporter à l Apple Watch Series 6 - et A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429 - qui sont aurait des variantes de liPad.

Les nombreux modèles différents dApple Watch pourraient signifier différentes couleurs, tailles, capacités LTE, etc., il est donc peu probable quune version moins chère et plus accessible soit lancée aux côtés de la série 6 (contrairement à certaines rumeurs récentes). Et les numéros diPad pourraient signifier quun nouvel iPad standard, ainsi quun iPad Air et un iPad mini mis à niveau sont en route avant la fin de 2020.

Le rafraîchissement de liPad Pro nest pas attendu avant le début de lannée prochaine au moins.

Lévénement annuel de lancement de liPhone dApple devrait désormais avoir lieu début octobre plutôt quen septembre, comme cest le cas, grâce à la pandémie mondiale en cours. Cela pourrait signifier quil décidera dorganiser un événement plus vaste et englobant avec la nouvelle montre et les iPad inclus.

Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.