Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a lancé la version bêta publique de watchOS 7 . Cela signifie que nimporte qui peut le télécharger si vous avez une Apple Watch compatible - qui doit être un modèle de série 3, 4 ou 5 couplé à un iPhone 6s ou supérieur.

Votre iPhone couplé devra également exécuter la version développeur ou bêta publique diOS 14 . Comme toujours, nous ne vous recommandons PAS dinstaller un système dexploitation bêta sur votre iPhone ou iPad principal, bien quil soit moins vital de le faire sur lApple Watch.

Avec une version bêta publique, il est très peu probable quil y ait des problèmes majeurs, mais il y aura toujours des bogues ou des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Lavantage pour Apple est quil peut voir des informations générales sur la façon dont tout le monde utilise votre appareil et si les nouvelles fonctionnalités fonctionnent bien ou non.

Pour vous inscrire au programme logiciel bêta dApple, visitez le site et inscrivez-vous avec votre identifiant Apple. Apple a une FAQ complète sur le programme bêta pour plus dinformations. Si vous avez déjà rejoint le programme bêta gratuit dApple, vous devrez vous réinscrire pour ces dernières versions.

Nous avons utilisé les versions développeur d iOS 14 , iPadOS 14 et watchOS 7 et elles semblent toutes assez stables (tout comme macOS 11 Big Sur , pour ce que ça vaut).

Les nouvelles fonctionnalités de watchOS 7 incluent le suivi du sommeil et le mode Wind Down, de nouveaux types dentraînement (pour accompagner la nouvelle application Activité sur votre iPhone dans iOS 14), la dictée sur lappareil, le mode lavage des mains, de nouveaux visages de montre, des filtres photo et également la possibilité pour partager Watch Faces avec vos personnalisations intactes.

Nous pensons que la version finale de watchOS 7 - avec iOS 14 et iPadOS 14 - sera disponible en septembre.

Écrit par Dan Grabham.