(Pocket-lint) - Apple indique clairement depuis quelques années maintenant quil est fortement investi dans le côté santé de ses plates-formes technologiques. Il a poussé les fonctionnalités de santé de son Apple Watch pendant un certain temps, et Apple Health est un système utile même si vous ne suivez pas les métriques avec un portable.

Il participe également et finance des études sur la santé depuis un certain temps, encore une fois en utilisant notamment lApple Watch pour mesurer une gamme de facteurs, et une autre étude majeure de cette ligne vient de se lancer en partenariat avec UCLA .

Il examinera comment lactivité physique, la fréquence cardiaque, le sommeil et plus encore jouent sur la survenue et la nature de la dépression et de lanxiété chez les participants, en utilisant des montres Apple, des iPhones et des trackers Beddit pour mesurer ces éléments.

150 participants ont apparemment déjà été recrutés pour la première phase de létude, qui finira par sétendre à 3 000 participants, ce qui lui donnera un plus grand sens de léchelle.

Létude sera complètement éloignée en raison de la situation sanitaire qui est toujours en cours, et chaque participant recevra les trois bits de matériel pour sassurer de pouvoir tout suivre au besoin.

Cest une perspective passionnante, mais étant donné la longueur de létude, nous ne devons pas nous attendre à en entendre trop pendant un certain temps. Les données anonymisées seront étudiées tout au long, mais les dernières phases se dérouleront jusquen 2023, cest donc une pour le long terme.

Écrit par Max Freeman-Mills.