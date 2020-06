Le suivi du sommeil arrive enfin sur Apple Watch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple ajoute enfin le suivi du sommeil à sa montre intelligente lorsque watchOS 7 sera disponible plus tard cette année.

En plus de suivre vos habitudes de sommeil pendant la nuit, vous pouvez démarrer tout le processus sur votre iPhone grâce à la fonction Wind Down. Et, après le sommeil de votre nuit, réveillez-vous progressivement grâce à la fonctionnalité dalarme de la montre.

Pendant la nuit, votre montre passe en mode veille, ce qui est important car vous la porterez pendant la répétition. Un cadran de montre simple et dédié sera disponible si vous appuyez sur lécran, mais il reste sinon discret.

Vous pouvez vérifier à quel point vous avez bien dormi et voir les statistiques par la suite.

En plus du suivi du sommeil, watchOS 7 ajoutera quelques autres nouvelles fonctionnalités.

Les entraînements de danse pourront être suivis pour la première fois, les danses du haut et du bas du corps étant reconnues.

Et, pour aider avec le climat actuel, une fonction de lavage des mains peut être lancée lorsque la montre détecte les mouvements associés. Il compte ensuite à rebours pour vous aider à vous laver les mains pendant la durée correcte.

Cela peut sembler un peu de courte durée, étant donné que nous ne serons pas dans cette situation pour toujours, mais cela pourrait également être utile pour la cuisine ou le personnel médical, par exemple, qui doivent garder leurs mains aussi propres que possible pour leur travail.