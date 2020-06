Découvrez cette incroyable réduction de 100 $ sur le GPS Apple Watch Series 5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LApple Watch Series 5 existe depuis septembre dernier et nous commençons à voir des remises décentes.

Cette dernière offre voit la version GPS de la montre disponible pour un prix de craquage dans les deux variantes 44 et 40 mm.

Apple Watch Series 5 40 mm, économisez 100 $, maintenant 299 $ (au lieu de 399 $): la dernière Apple Watch en or avec une boucle sport sable rose. Cliquez ici pour voir laccord

Apple Watch Series 5 44 mm, économisez 100 $, maintenant 329 $ (au lieu de 429 $): obtenez la plus grande Apple Watch Series 5 en gris sidéral avec un bracelet sport noir. Voir cette offre

LApple Watch Series 5 sappuie sur lexcellente série 4 et est livrée avec un écran Always On Display, ce qui signifie que vous pourrez toujours voir le cadran de la montre sans avoir à lever le poignet ou à toucher lécran. Lautonomie de la batterie nest pas affectée par la nouvelle fonctionnalité, mais il y a aussi une boussole intégrée et des appels durgence internationaux.

Vous pouvez appuyer et maintenir le bouton latéral de votre Apple Watch Series 5 pour composer les services durgence.

En termes dautres fonctionnalités, lApple Watch Series 5 offre les mêmes fonctionnalités que la Series 4, y compris létanchéité, un capteur cardiaque électrique intégré à la couronne numérique et toutes les fonctionnalités dactivité et dentraînement de lancien modèle.

Découvrez dautres prix sur le GPS Apple Watch Series 5:

squirrel_widget_167242

Et, si vous voulez plutôt un modèle cellulaire, les dernières offres sont ici:

squirrel_widget_167362

Ou voulez-vous une édition Apple Watch Series 5 Nike?

squirrel_widget_235408