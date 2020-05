LApple Watch Series 6 pourrait détecter des «anomalies de santé mentale»

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La prochaine Apple Watch, qui sappellera probablement Apple Watch Series 6 , offrirait de nouvelles fonctionnalités de santé mentale.

Lutilisateur de Twitter Nikias Molina, dont Pocket-lint na jamais entendu parler auparavant, a récemment tweeté des informations sur la smartwatch, et le leaker Jon Prosser a confirmé la validité de ces détails avec un simple "Yep!" réponse tweet . Prosser a une expérience professionnelle décente en ce qui concerne les fuites dinformations sur les produits à venir dApple, bien quil corrobore souvent les rapports existants.

Molina pense que lApple Watch Series 6 comportera une puce S6 et une durée de vie de la batterie plus longue. En termes de fonctionnalités de santé, il offrira un suivi du sommeil, dit Molina, ainsi quun oxymètre de pouls et quelque chose appelé "détection des anomalies de santé mentale". Cela devrait être une extension des capacités de surveillance de la fréquence cardiaque, capable didentifier les symptômes potentiels danxiété chez les porteurs.

Fuites exclusives sur les fonctionnalités à venir de #AppleWatch Series 6.



Suivi du sommeil



Durée de vie de la batterie plus longue



Oxymètre de pouls



Puce S6



Détection des anomalies de la santé mentale



Restez à lécoute pour plus. pic.twitter.com/fN0j6xmOMA - Nikias Molina #BeHappy (@NikiasMolina) 30 avril 2020

Gardez à lesprit que lajout du suivi du sommeil à lApple Watch fait depuis longtemps lobjet de rumeurs. Découvrez notre tour dhorizon des fuites WatchOS 7 ici.

Molina indique quil fournira plus dinformations ultérieurement. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage. Nous pensons quApple pourrait révéler quil développe certaines de ces fonctionnalités pendant la WWDC 2020 cet été. Pour en savoir plus sur cette conférence, consultez notre guide WWDC: Comment regarder ici.