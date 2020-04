Apple Watch à cinq ans: nos fonctionnalités préférées du roi portable dApple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LApple Watch est sortie il y a cinq ans aujourdhui. Un portable Apple avait longtemps fait lobjet de rumeurs, mais finalement, la version de première génération a été dévoilée par le PDG dApple Tim Cook lors de lévénement de septembre 2014 de la société aux côtés de liPhone 6.

À lépoque, il était surprenant quelle ne sappelle pas iWatch et cela semblait un peu étrange - les gens porteraient-ils vraiment un mini-ordinateur au poignet à une époque où moins de gens portaient des montres et dépendaient de leurs téléphones?

Il sest avéré que la réponse était oui, mais lorsque lApple Watch a été rendue publique le 24 avril 2015, ce nétait pas un succès fulgurant.

Apple a prévu dénormes tables de type boutique avec toutes les sangles et accessoires dans leurs magasins, mais celles-ci semblaient de courte durée (bien que les plus grands écrans aient fait leur retour). Il est juste de dire que lApple Watch a mis un peu de temps à trouver ses marques.

Lanalyste IDC a suggéré quApple a vendu 1,6 million de montres au deuxième trimestre de 2016, ce qui était en fait en baisse par rapport au trimestre de lancement initial, quand environ 3 millions de montres ont été vendues. Mais la fin de 2016 de lApple Watch Series 2 a eu un grand effet - la société détudes Canalys a déclaré que 6 millions de montres avaient été vendues au cours du dernier trimestre de 2016, soit une augmentation de 12% par rapport à lannée précédente.

Ce qui était clair dès le départ était quApple avait réussi à concevoir une interface utilisateur (appelée watchOS et basée sur iOS) qui fonctionnait bien et était relativement facile à utiliser (elle sest considérablement améliorée au fil du temps).

Les applications Apple Watch ont subi des hauts et des bas , certains grands noms se retirant de la production dapplications dédiées, notamment Instagram, Amazon, Google, Slack et Twitter - vous recevrez toujours des notifications pour ces applications depuis votre iPhone. Cependant, il existe encore un grand nombre dapplications disponibles qui fonctionnent avec leurs équivalents iOS.

LApple Watch était à lorigine un compagnon iPhone, mais pour les dernières versions, elle a été davantage commercialisée pour sa santé et ses prouesses dexercice pour rivaliser avec dautres joueurs portables de premier plan tels que Fitbit et Garmin.

De toute évidence, les choses ont cliqué - Strategy Analytics a suggéré quApple a vendu 31 millions de montres Apple en 2019, en hausse de 36% par rapport à 2018. Dans un titre accrocheur, lanalyste a suggéré que cétait plus grand que lensemble de lindustrie horlogère suisse. Apple elle-même est maintenant heureuse dannoncer quil sagit de la montre numéro un au monde.

De nos jours, il y a une nouvelle version dApple Watch en septembre avec des mises à niveau incrémentielles et de plus, les mises à niveau ont signifié quil existe également une version rentable. La série 5 est la dernière montre, bien sûr, mais la série 3 à 199 $ / 199 £ - que cet écrivain utilise depuis quelques années - possède la plupart des fonctionnalités avec un prix attractif.

Voyons maintenant nos fonctionnalités préférées dApple Watch - et si vous voulez regarder vers lavenir, consultez nos fonctionnalités sur watchOS 7 et la prochaine série de montres Apple Watch 6 .

LApple Watch 3 a introduit la connectivité cellulaire. Bien que le support des opérateurs ne soit toujours pas total - Trois ne le prennent pas en charge au Royaume-Uni, par exemple - il est relativement peu coûteux de lajouter à votre plan dappels, de SMS et de données. Faire un appel lors dune sortie, par exemple, est superbe. Mais les données ne peuvent pas être utilisées pour tout; Bien quApple Music fonctionne bien et fonctionne brillamment indépendamment de votre téléphone, il ny a pas encore de version de lapplication Spotify qui peut diffuser de la musique (Spotify dit quApple a bloqué cela).

Cela peut sembler être une petite chose, mais lorsque nous attachons la série 5, laffichage permanent de la dernière Apple Watch Series 5 change vraiment lexpérience et nous lavons ratée lorsque nous sommes revenus à notre série 3. Vous ne le faites pas réalisez combien de fois vous regardez votre Apple Watch uniquement pour que lécran soit éteint parce que vous navez pas bougé votre poignet.

La série 2 a introduit létanchéité et cela a vraiment changé les choses. Pour lanecdote, nous avions plongé notre série 1 dans le bain à quelques reprises lors du lavage des enfants et cétait bien, mais officiellement, il nétait pas censé pouvoir aller dans leau. Apple dit toujours que vous ne devez pas utiliser lApple Watch dans des activités en eau profonde ou liées à la pression comme la plongée sous-marine ou le ski nautique.

Le capteur de fréquence cardiaque a été inclus dès le départ tandis que la dernière série 5 a la capacité de prendre un ECG à votre poignet et peut également détecter les cycles féminins. LApple Watch peut également détecter les chutes et appeler un contact durgence et également détecter des rythmes cardiaques irréguliers ou une fréquence cardiaque faible et vous alerter. Il existe désormais de nombreuses histoires dutilisateurs avertis de graves problèmes de santé liés au port de la montre.

En plus de suivre votre fréquence cardiaque et votre activité générale, la capacité dApple Watch à suivre lexercice est superbe (il existe une version Nike de lApple Watch, mais vous pouvez suivre cela avec nimporte quelle Apple Watch). Nous suivons souvent les promenades, les entraînements HIIT, la natation, le football et les courses et cela résiste admirablement à tout cela. Vous pouvez également coupler la montre avec un casque Bluetooth pour la course (nous utilisons AirPods Pro avec notre série 3) afin de pouvoir laisser votre téléphone à la maison. Comme nous lavons mentionné, vous pouvez diffuser de la musique à partir dApple Watch ou alternativement, vous pouvez télécharger de la musique hors ligne à laide de lapplication Watch.