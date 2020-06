Apple watchOS 7: date de sortie, fonctionnalités, fuites et actualités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple développe la prochaine version de son système dexploitation Apple Watch, qui sappellerait watchOS 7 , et il semble charger le logiciel avec de grands changements et fonctionnalités, y compris le suivi du sommeil.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Aperçu prévu à la WWDC

Sortie officielle plus tard dans lannée

Apple détaille généralement ses mises à jour iOS et watchOS lors de sa conférence mondiale des développeurs, mais lévénement sera virtuel cette fois-ci .

En termes de date de sortie, on peut supposer quApple sera prêt à être déployé cet automne, car nous ne pouvons pas imaginer Apple lancer le prochain iPhone ou la prochaine Apple Watch sans nouvelles fonctionnalités logicielles.

1/5 Sleep goal (9tto5Mac)

Voir la galerie ci-dessus pour des photos des fonctionnalités ci-dessous.

Objectif de sommeil personnalisé dans lapplication Santé

Nouvelle application Sleep également attendue

Une fuite de code iOS 14 (via 9to5Mac) et plus tard corroborée par d autres sources a fourni de nouveaux détails sur watchOS 7, y compris quil fonctionnera avec un nouvel objectif de sommeil personnalisé dans lapplication Apple Health sur iPhone, dans le but daméliorer votre durée de sommeil et qualité.

Une nouvelle application Sleep dApple a fuité à lautomne dernier , tout comme une fonction de suivi du sommeil appelée Time in Bed tracking. À lépoque, des rapports indiquaient que cette fonction de suivi du sommeil serait en mesure de surveiller la qualité du sommeil via des capteurs au sein de lApple Watch. Il enregistrerait les mouvements, la fréquence cardiaque et le bruit dun utilisateur, puis toutes ces données seraient livrées dans lapplication Santé et mises à disposition dans la nouvelle application Sleep pour la montre.

Lapplication Sleep est censée fournir un aperçu des modes de sommeil avec des rappels au coucher. Lorsquil sortira avec la fonction Time in Bed, un nouveau cadran de montre pourrait également devenir disponible. À lorigine, Apple était censé tout déployer dici 2020. Mais cela, bien sûr, ne sest jamais produit.

Nouveau visage dinfographie

Comprend la fonction tachymètre

9to5Mac a déclaré que watchOS 7 introduirait un nouveau cadran de montre appelé Infograph Pro, et il aurait une fonction de tachymètre. Il est utilisé pour mesurer la vitesse et la distance en fonction du temps de trajet. Il sagit généralement dune fonction de montre analogique, il sera donc intéressant si Apple ladopte vraiment pour Apple Watch.

Définissez un drapeau comme cadran de votre montre

Peut-être pas en mesure de dire lheure

9to5Mac a révélé un autre nouveau cadran de montre. Cela sappelle International (voir la galerie ci-dessus pour les images). Les utilisateurs peuvent sélectionner leur pays préféré comme cadran de montre, qui affichera une version de ce drapeau en arrière-plan. Il nest pas encore clair sil montre lheure ou a des complications.

Créez des cadrans de montre personnalisés avec vos photos

Définir des photos ou des albums individuels

watchOS 7 peut même vous permettre de créer des cadrans de montre personnalisés avec des images de lapplication Photos sur liPhone ou lApple Watch. Une fuite de code iOS 14 a suggéré que vous puissiez définir des photos individuelles ou des groupes de photos qui cyclent chaque fois que le cadran de la montre est activé en appuyant, en cliquant ou en soulevant le poignet. Vous pouvez même utiliser un album familial partagé comme cadran de montre, avec des photos ajoutées par dautres membres de la famille.

Partager des cadrans avec des amis

Le partage se fait via lapplication Watch

Le code iOS 14 divulgué (via 9to5Mac) a également suggéré que watchOS 7 vous permette de partager des cadrans avec des amis via lapplication Watch sur iOS.

Configurer et gérer des montres Apple pour enfants

La fonction de temps scolaire vous permettra de limiter lutilisation du téléphone pendant lécole

9to5Mac a déclaré quApple développait la possibilité de configurer et de gérer les montres Apple pour les enfants à laide de liPhone dun parent. Cela offrira également des contrôles parentaux, comme la gestion des contacts de confiance et ce qui est disponible pour la musique. Une autre nouvelle fonctionnalité de contrôle parental, appelée Schooltime, permettra même aux parents de gérer les applications et les complications qui peuvent être utilisées à certaines heures de la journée, comme à lécole.

LApple Watch pourra détecter les niveaux doxygène dans le sang

Peut être exclusif à lApple Watch Series 6

Apple travaille sur une fonctionnalité qui permettra à lApple Watch de détecter les niveaux doxygène dans le sang, selon le code iOS 14 divulgué (via 9to5Mac) . LApple Watch pourrait alors vous aider à voir si vous êtes à risque darrêt respiratoire ou cardiaque. Ou, si vous êtes un athlète, vous pouvez voir comment votre corps fait face.

On ne sait pas si cette fonction de détection du niveau doxygène dans le sang fera partie de watchOS 7 ou sera exclusive à la prochaine Apple Watch Series 6.

Actuellement, Apple Watches Series 1 et versions ultérieures peuvent avertir les porteurs lorsquils détectent des rythmes cardiaques irréguliers via une fonction ECG. LApple Watch peut également envoyer des alertes lorsque la fréquence cardiaque dun porteur reste supérieure ou inférieure à un BPM.

Une nouvelle bascule du mode veille peut-être à venir

Commutateur de détection de bruit aussi

Enfin, le code iOS 14 divulgué (via 9to5Mac) suggère que Control Center pourrait obtenir de nouveaux commutateurs pour le mode veille et la détection du bruit.