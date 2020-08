Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a révélé la prochaine version de son système dexploitation Apple Watch, watchOS 7 , lors de sa conférence mondiale des développeurs en juin et charge le logiciel avec de grands changements.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les fonctionnalités à venir sur Apple Watch avec watchOS 7, ainsi que sur la date à laquelle elle sera disponible.

Sortie officielle plus tard dans lannée

La bêta publique est maintenant disponible

La version bêta de watchOS 7 est en direct pour les développeurs et le public. Consultez larticle principal sur la version bêta de watchOS 7 .

En termes de date de sortie officielle pour les consommateurs de tous les jours, Apple sera probablement prêt à déployer watchOS 7 vers lautomne 2020 - lorsque la Watch Series 6 est également prévue - nous ne pouvons pas imaginer que la société lance la prochaine Apple Watch sans aucun nouveau logiciel. fonctionnalités.

Voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités annoncées par Apple pour watchOS 7, ainsi que nos impressions de première main.

Avec watchOS 7, les développeurs pourront proposer plus de complications personnalisables pour leurs applications, ainsi que plus dune complication par application.

Par exemple, Glow Baby pourrait offrir des complications telles que lallaitement au biberon, lallaitement maternel, les statistiques de pompage et les heures de sieste, permettant aux parents de sélectionner la complication qui correspond le mieux à ce dont ils ont besoin.

Pendant ce temps, Dawn Patrol pourrait offrir des complications pour la marée, la vitesse du vent et la température de leau, permettant aux surfeurs de choisir ce quils veulent.

Le nouveau visage Chronograph Pro comprend un tachymètre pour calculer la vitesse en fonction du temps parcouru sur une distance fixe, tandis quil existe un nouveau X-Large qui signifie que vous pouvez avoir une grande horloge plus une seule complication de grande taille.

Le visage Photos a également la possibilité dajouter un filtre de couleur - cela aide en fait votre capacité à voir les complications et le texte au-dessus de limage à condition de choisir une couleur appropriée.

Les utilisateurs pourront également partager leurs cadrans de montre configurés de manière unique dans watchOS 7. Ainsi, si un ami a une disposition de cadran de montre que vous voulez, il peut la partager avec vous via une URL ou un message - cest vraiment facile à faire.

Intelligemment, le destinataire se verra proposer de télécharger toutes les applications dont il a besoin pour faire fonctionner les complications.

Apple Maps peut désormais donner des instructions détaillées aux cyclistes. Il fonctionne mieux sur les pistes cyclables et peut avertir les cyclistes des pentes raides ou des escaliers. Vous pouvez également sélectionner une option pour éviter complètement les escaliers. Il ne sera disponible que dans certaines villes au moment du lancement - New York, la région de la baie de San Francisco, et Shanghai et Pékin en Chine, mais Apple a déclaré quil viendrait dans plus de villes à lavenir.

Lorsque vous utilisez le mode de direction à vélo, Maps vous indiquera quand descendre et marcher sur le vélo ou prendre les escaliers pour gagner du temps.

Lapplication Activité a été rebaptisée en tant que nouvelle application Fitness dans watchOS 7 (pour aller avec la nouvelle version d iOS 14 ) et un nouveau suivi dentraînement a été ajouté. La mise à jour logicielle apportera le suivi de la danse, y compris Bollywood, la danse cardio, le hip-hop et la danse latine, ainsi que le suivi de lentraînement pour lentraînement de base, la musculation fonctionnelle et les temps de recharge.

WatchOS 7 ajoute la possibilité de suivre vos habitudes de sommeil et intègre les fonctionnalités «Heure du coucher» que nous avons vues sur liPhone. Lidée est que vous définissez un objectif de sommeil, une heure de coucher et une heure de réveil (avec alarme) pour vous assurer de vous endormir et de vous réveiller à lheure.

Dans le cadre de cette Apple Watch, une alarme haptique silencieuse si votre montre est réglée sur des sons silencieux ou doux, tandis que lécran de réveil affichera la batterie. Si le suivi du sommeil est activé mais que la batterie est trop faible à lapproche de lheure du coucher, Apple Watch vous rappellera de la charger.

Le suivi du sommeil utilisera la détection des micro-mouvements de laccéléromètre de lApple Watch pour capturer quand vous dormez et combien vous dormez, mais ce nest quune partie de lhistoire - vous pouvez toujours utiliser lapplication même si vous ne lutilisez pas. la partie Suivi du sommeil.

Vous verrez une visualisation de votre sommeil de la nuit précédente lorsque vous vous réveillez le matin et il y aura également un graphique disponible montrant votre tendance de sommeil hebdomadaire.

Un nouveau mode Wind Down est également disponible dans watchOS 7 dans le cadre de lapplication Sleep, fonctionnant avec votre iPhone pour vous aider à vous coucher - comme son nom lindique. 45 minutes avant lheure prévue du coucher est la période suggérée.

Vous pouvez faire des choses comme répéter les notifications (essentiellement Ne pas déranger) ouvrir des applications de méditation ou activer une liste de lecture musicale. Vous pouvez même activer les préréglages de la maison intelligente.

WatchOS 7 vous donnera accès à de nombreuses nouvelles mises à jour de Siri fournies avec iOS 14 . La nouvelle dictée sur lappareil devrait améliorer la messagerie vocale et les résultats des requêtes de recherche. Vous pouvez utiliser les nouvelles fonctionnalités de traduction pour tenir des conversations dans dautres langues directement à partir de votre poignet et lApple Watch prendra également en charge les messages dannonce avec Siri.

Dans watchOS 7, votre Apple Watch peut savoir - automatiquement - quand vous commencez à vous laver les mains, simplement par le mouvement de vos mains et le bruit de leau qui coule. Nous avons constaté que vous devez dabord lactiver dans les paramètres.

Une fois que la montre détecte que vous vous lavez les mains, elle lancera un compte à rebours pour sassurer que vous vous lavez les mains aussi longtemps que recommandé par les autorités sanitaires - 20 secondes.

Si vous arrêtez de vous laver les mains avant la fin des 20 secondes, vous serez invité à continuer et il vous sera rappelé de vous laver les mains à votre retour à la maison. Vos habitudes de lavage des mains seront stockées dans lapplication Santé.

LOMS recommande que les humains nécoutent que les sons supérieurs à 80 décibels pendant 40 heures par semaine, ce qui, par coïncidence, est facile à faire si vous êtes un utilisateur passionné de casques.

Avec watchOS 7, votre Apple Watch vous avertira une fois que vous aurez atteint cette limite dans une semaine donnée et vous offrira des options pour protéger votre audition. Ce sera probablement ennuyeux pour certains mais favorisera la santé à long terme, bien sûr.

Écrit par Maggie Tillman et Dan Grabham.