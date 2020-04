Spécifications, rumeurs, nouvelles et date de sortie de lApple Watch Series 6

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La prochaine smartwatch d Apple napparaîtra que plus tard dans lannée, aux côtés de la gamme iPhone 12 , mais cela na pas empêché de nombreuses rumeurs dapparaître à ce sujet.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur lApple Watch Series 6, associé à ce que nous voulons et attendons.

Probablement Apple Watch Series 6

Contrairement à liPhone, Apple na pas dérangé avec la structure de nommage Watch. Depuis que loriginal a été suivi par lApple Watch Series 1, la société a suivi avec des numéros séquentiels chaque année.

Il est donc très probable que nous puissions nous attendre à ce que la montre de cette année soit appelée Apple Watch Series 6, succédant à Apple Watch Series 5 en 2019 .

La nouvelle montre exécutera watchOS 7 d Apple, dont nous en verrons plus à la conférence des développeurs virtuels de la société en juin.

Prédire le 8 septembre 2019

Apple organise généralement son événement de lancement diPhone en septembre de chaque année et la prochaine itération de la montre est normalement annoncée en même temps.

Cet événement de lancement a normalement lieu dans la deuxième semaine de septembre un mardi. Nous plaçons donc notre argent le 8 septembre 2020 pour le moment, bien que nous nattendions rien de confirmé officiellement avant août 2020. Des rumeurs récentes suggèrent que cet événement pourrait être retardé en raison de la situation mondiale actuelle, mais cest une spéculation pour linstant.

Focus sur le fitness - fonctionnalités plus avancées

Suivi du sommeil

Durée de vie de la batterie améliorée

Sangles intelligentes

L Apple Watch Series 4 a fait de grands changements de conception en termes daffichage et la Series 5 adopte le même design. Le style et la forme généraux restent les mêmes que la montre dorigine , mais les séries 4 et 5 offrent beaucoup plus décran dans des empreintes similaires.

Nous nous attendons donc à des changements de conception plus importants pour lApple Watch Series 6 étant donné que la Series 5 ne propose que de petites mises à jour, y compris un affichage permanent et une boussole intégrée. LApple Watch a eu le même facteur de forme depuis son introduction, nous serions donc surpris de voir ce changement de façon spectaculaire, mais on ne sait jamais.

Nous nous attendons également à plus de fonctionnalités de santé et de remise en forme, prenant peut-être comme Garmin avec plus de fonctions de course comme le suivi de la cadence par exemple. Garmin fait également un excellent travail en permettant aux utilisateurs de partager leurs courses ou activités, donc nous ne serions pas surpris de voir Apple retirer une feuille de ce livre. Une rumeur qui ne cesse de réapparaître est la possibilité de vérifier vos niveaux doxygène dans le sang, mais cela nécessiterait un nouveau matériel.

Nous aimerions voir des améliorations de la batterie pour correspondre à dautres montres intelligentes sur le marché, comme la Samsung Galaxy Watch et nous aimerions également voir le suivi du sommeil sur la série 6, ainsi que des capacités ditinérance. Si lon en croit les rumeurs, le suivi du sommeil est cloué (dans le cadre de watchOS 7) avec un objectif de sommeil dans lapplication Santé.

Il serait également formidable de voir lApple Watch déverrouiller davantage. Plutôt que de simplement déverrouiller votre Mac, cela pourrait peut-être aussi servir de carte-clé de bureau, par exemple.

Dautres possibilités pourraient inclure des éléments tels que des bracelets intelligents, le support tiers pour les cadrans de montre, un appareil photo et Face ID , bien que nous soupçonnons que les deux derniers sont des vœux pieux plutôt que des ajouts plausibles, principalement en raison du manque despace pour les capteurs.

Voici toutes les rumeurs et nouvelles à ce jour concernant la Apple Watch Series 6.

Comme nous lavons vu depuis lintroduction des fonctionnalités de surveillance cardiaque, Apple tient à faire de lApple Watch un appareil qui favorise la vie. Selon un brevet dApple , un futur appareil pourrait détecter le type deau dans lequel il se trouve et donc évaluer si vous êtes tombé dans une rivière ou la mer, puis évaluer votre situation. Par exemple, si le GPS de votre montre évalue que vous êtes en eau profonde, il pourrait être réglé pour alerter les autorités.

La surveillance de loxygène dans le sang nécessiterait un nouveau matériel, mais il est possible que cela arrive dans la série 6. Le suivi du sommeil pose cependant un petit problème car la plupart des gens chargent leur Apple Watch pendant la nuit.

Nous pensons que la fonctionnalité devrait coïncider avec une durée de vie de la batterie améliorée pour la montre, car les possibilités de charge seraient moins nombreuses.

Une fuite de code iOS 14 a révélé certaines fonctionnalités de watchOS 7 qui viendront, bien sûr, à lApple Watch 6. Il y aura un objectif de sommeil dans lapplication Apple Health sur un iPhone et une application Sleep pour la montre.

Il y aura également un nouveau cadran appelé Infograph Pro avec une fonction tachymètre et un cadran Photos également. Les parents peuvent également gérer les montres Apple pour enfants.

Lune des choses les plus distinctives de lApple Watch est la couronne numérique. Maintenant, il pourrait obtenir de nouvelles fonctionnalités pour le rendre tactile ou sensible à la lumière. Certes, Apple aurait lintention que la couronne devienne plus sensible grâce à ces méthodes, pas moins. Encore une fois, ceux-ci ont été repérés grâce à une libération de brevet .

"La couronne peut comprendre une caractéristique de direction de la lumière configurée pour diriger, sur lélément de détection dimage, une image dun objet en contact avec la surface dimagerie", indique le dossier. La couronne pourrait potentiellement détecter le mouvement de votre doigt lorsque vous tournez ou touchez la couronne.

Apple Insider suggère que cela pourrait signifier que la couronne numérique a moins de volume physique, laissant ainsi de la place dans la montre pour dautres composants.

Un brevet repéré par Patently Apple montre que la Apple Watch Digital Crown est remplacée par un lecteur dempreintes digitales optique qui pourrait alors reconnaître les gestes, comme si vous faisiez pivoter la couronne virtuelle.

À lheure actuelle, nous pensons quil est peu probable quApple supprime la couronne numérique, car cest lune des caractéristiques les plus distinctives de la montre. Mais cela pourrait se produire dans une future version de lApple Watch plutôt que dêtre pour cette année, bien sûr.

Apple a déposé un brevet qui transforme lécran de lApple Watch en un capteur Touch ID. Le brevet note que "laffichage peut fournir une image ou une sortie vidéo pour le corps de montre 100. Laffichage peut également fournir une surface dentrée pour un ou plusieurs dispositifs dentrée tels quun dispositif de détection tactile, un dispositif de détection de force, un dispositif de détection de température, et / ou un capteur dempreintes digitales. "

Alors que nous voyons maintenant beaucoup de téléphones avec des lecteurs dempreintes digitales sous-affichage, cette évolution nécessiterait une avancée technologique considérable en raison de la taille réduite de la montre.

Lutilisateur de Twitter Daniel Marcinkowski a repéré lapplication Sleep, encore à paraître, pour lApple Watch mentionnée dans une liste de lApp Store. La référence est apparue pour lapplication Alarmes préinstallée dApple sur lApple Watch.

Marcinkowski a partagé une capture décran montrant une version inédite de lapplication Alarms intitulée "Sleep" et une recommandation de "Réglez votre heure de coucher et réveillez-vous dans lapplication Sleep". On ne sait pas si cette fonctionnalité pourrait apparaître avant la série 6, mais nous serions surpris si elle ne venait pas sur le modèle 2020.

Lanalyste Ming-Chi Kuo a affirmé quApple introduirait un capteur dempreinte digitale à ultrasons dans liPhone 2021, mais il a également déclaré que la technologie pourrait également être utilisée dans une nouvelle Apple Watch.

Actuellement, lApple Watch na pas de sécurité biométrique mais un capteur dempreintes digitales intégré à lécran lui permettrait den proposer, sans en changer la conception.

Bloomberg a rapporté quApple testait la technologie de suivi du sommeil pour son Apple Watch. Bien que certains aient pensé quil arriverait sur la série 5, Bloomberg a toujours dit quil ne devrait pas arriver avant 2020 sur la série 6.

La Fast Company a rapporté quApple avait embauché de nombreux cliniciens et ingénieurs pour travailler sur les fonctionnalités de santé de lApple Watch, qui comprendraient la pression artérielle, la gestion de la glycémie ou du diabète et le suivi du sommeil ou la science. Étant donné que ceux-ci napparaissent pas sur la série 5, peut-être sont-ils destinés à la série 6?

Un brevet pour la technologie décran circulaire a été approuvé , après avoir été déposé en janvier 2016. Le dossier mentionnait lusure du poignet, ce qui a conduit certains à supposer quune Apple Watch circulaire arrivait.