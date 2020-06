Fonctionnalités dApple WatchOS 6: que peut faire votre Apple Watch maintenant?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La dernière version logicielle dApple pour sa montre intelligente - WatchOS 6 - apporte de nombreuses fonctionnalités.

Nous présentons ici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités intéressantes disponibles sur lApple Watch après le téléchargement de WatchOS 6.

WatchOS 6 apporte un App Store dédié à Apple Watch, vous permettant de magasiner des dizaines de milliers dapplications et de les télécharger directement sur votre poignet. Cela signifie que vous navez pas besoin davoir une application sur votre iPhone pour quelle soit à votre poignet. Vous pouvez rechercher dans lApp Store dApple Watch en utilisant Siri , Scribble ou Dictation et vous pouvez appuyer sur une application et tout lire avant de la télécharger.

LApple Watch est idéale pour le suivi dactivité des instantanés, mais WatchOS 6 le rend encore meilleur, offrant un accès à toutes les autres données que votre montre capture sans que vous vous en rendiez compte. Le logiciel WatchOS 6 introduit une nouvelle fonctionnalité Tendances qui indique si une métrique monte ou descend, de la VO2 Max au rythme de marche.

Tendances compare vos dernières moyennes sur 90 jours à des performances à plus long terme sur un an pour voir comment vous vous en sortez. Si vous vous relâchez, vous obtiendrez des suggestions de coaching pour vous remettre sur la bonne voie.

WatchOS 6 introduit le suivi de la santé des femmes sur Apple Watch - quelque chose que Fitbit propose déjà. Les utilisatrices peuvent mieux comprendre leur cycle menstruel, ce qui leur permet de suivre les irrégularités et les symptômes, ainsi que dapprendre des fenêtres de fertilité.

Les utilisateurs devront utiliser lapplication Cycle Tracking pour enregistrer des informations quotidiennes sur leur cycle menstruel, telles que le flux, ainsi que des symptômes tels que des maux de tête ou des crampes et vous pourrez également ajouter des résultats de tests dovulation ou de lectures de thermomètre basal.

Vous pourrez alors voir la durée et la variation du cycle dans un graphique simple sur lapplication Santé repensée sur iPhone, et vous serez averti lorsquune fenêtre fertile peut démarrer.

WatchOS 6 continue de surveiller la santé, la dernière préoccupation étant laudition. Une application Noise surveille le bruit ambiant de votre environnement et suit la durée de votre exposition.

Vous recevrez une notification sur votre Apple Watch lorsquelle détectera une augmentation du niveau de décibels au point que laudition pourrait être affectée, vous permettant de sortir dune barre bondée ou dutiliser des bouchons doreille pour protéger vos oreilles.

Siri voit quelques améliorations dans la mise à jour de WatchOS 6. Vous pouvez demander "Quelle chanson est-ce" en levant simplement votre poignet lorsque vous entendez une nouvelle piste que vous aimez, par exemple. Vous pouvez également rechercher un sujet et faire défiler les meilleurs résultats des pages Web sur votre poignet plutôt que davoir à retirer votre iPhone.

Peut-être pas surprenant, WatchOS 6 apporte plusieurs nouveaux cadrans de montre. Il existe plusieurs options, de la mode à la pratique, comme une similaire à Infograph mais avec une couleur unie au milieu.

De nouvelles complications offrent également un accès instantané à plus dapplications et de fonctionnalités dun simple toucher, telles que les étiquettes en décibels, la force du signal et les informations météorologiques. En termes de temps, vous pouvez définir un carillon pour sonner dans une nouvelle heure, ou tenir deux doigts sur le cadran de votre montre pour entendre lheure à haute voix.

Tous les titres Apple Books de votre liste Reading Now se synchronisent automatiquement avec votre Apple Watch dans WatchOS 6. Appuyez sur la couverture et appuyez sur Lecture pour reprendre où vous vous étiez arrêté, quel que soit lappareil Apple sur lequel vous lisiez pour la dernière fois.

WatchOS 6 offre un accès plus facile à davantage daccès Apple directement sur votre poignet, y compris la calculatrice, les mémos vocaux et des rappels redessinés. Vous pouvez par exemple démarrer un enregistrement vocal à partir de votre poignet, mais aussi ajouter un nouveau rappel et ouvrir la calculatrice sur votre poignet. Attention Casio, Apple Watch arrive pour votre montre calculatrice.

Les messages envoyés à partir de votre Apple Watch peuvent inclure des autocollants Animoji et Memoji avec WatchOS 6, comme vous le pouvez lorsque vous envoyez un message depuis votre iPhone, afin que vous puissiez envoyer ce Panda ou votre crâne joyeux directement depuis votre poignet.

WatchOS 6 est disponible en téléchargement dès maintenant pour la série 1 et les montres Apple plus récentes.

WatchOS 6 est disponible sur les appareils Apple Watch suivants:

Vous aurez également besoin dun iPhone 6S ou plus récent, exécutant iOS 13 . Notez que lApple Watch dorigine nest pas sur la liste, car ce nétait pas le cas pour WatchOS 5 .