Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apples Watch est un excellent appareil pour vous aider à améliorer votre condition physique, tout en offrant des notifications sur smartphone. Que vous souhaitiez vous mettre en forme grâce à la course à pied, au vélo, à la natation ou à diverses machines au gymnase, ou que vous essayiez simplement de vous motiver à sortir du canapé, le portable d Apple fait bien plus que vous avertir dun nouveau message ou email.

Cette fonctionnalité couvre tout ce que vous devez savoir sur lApple Watch et ses fonctionnalités de mise en forme, de vous assurer de sélectionner le bon entraînement et de changer votre objectif de déplacement, de rivaliser avec des amis et dutiliser des applications de fitness tierces avec.

La forme physique de lApple Watch est principalement centrée sur trois anneaux: mouvement, exercice et position debout. Lobjectif est de terminer chaque anneau chaque jour. Complétez les trois et vous terminez la journée, obtenez sept daffilée et vous obtenez une semaine parfaite. Remplissez un anneau et vous obtiendrez un feu dartifice de la roue de Catherine tournante indiquant que vous avez bien fait, tandis quà la fin de la semaine, vous recevrez également des notifications si vous avez eu une "semaine parfaite" ou pour dautres réalisations.

Tout ce que vous avez à faire est de mettre lApple Watch sous tension et elle commencera à vous suivre.

Il existe plusieurs façons de garder une trace de vos bagues tout au long de la journée. Vous pouvez opter pour le cadran dédié de la montre dactivité, ou vous pouvez choisir une complication Apple Watch si vous voulez être un peu plus subtil.

Les anneaux dexercice et de support ne sont pas personnalisables. Lanneau dexercice (vert) est réglé à 30 minutes par jour, tandis que le support (bleu) est réglé à 12 fois. Lexercice na cependant pas besoin de courir, de nager ou dune séance HIIT. Cela peut être aussi simple que de marcher rapidement, mais vous devrez marcher rapidement pour terminer lanneau dexercice si vous choisissez la marche comme activité.

Pour terminer lanneau de support, vous devrez être debout et bouger pendant plus dune minute par heure. Faites cela pendant 12 heures et vous terminez lanneau bleu.

La cible Move (rouge) est personnalisable et fait référence au nombre de calories actives que vous brûlez en une journée. Lidée est de la rendre réalisable, mais non sans effort. Rendez votre objectif Move trop bas et vous nessaierez pas, fixez-le trop haut et vous abandonnerez alors soyez réaliste.

Votre objectif de déplacement dépendra de votre niveau dactivité. Les calories actives sont calculées en fonction dun certain nombre de paramètres, notamment la fréquence cardiaque, le mouvement, lactivité et de nombreux autres facteurs.

Par exemple, un entraînement en cycle intérieur HIIT de 30 minutes nous donne environ 260 calories actives et environ 300 calories totales. Ces 260 calories actives vont vers notre objectif Move, tandis que les calories totales sont simplement et indiquent toutes les calories brûlées tout au long de la journée, même lorsque vous êtes assis.

La plupart des gens que nous connaissons, y compris nous-mêmes, visent quelque chose autour de 600-700 comme cible de déplacement. Cest un nombre que la plupart des trouvailles sont réalisables, mais vous oblige également à être actif à un moment donné de la journée. Cela dit, certaines personnes actives que nous connaissons ont du mal à atteindre 400, tandis que dautres en brisent facilement 1 000 par jour, donc cela dépend beaucoup de vous.

Une semaine avec lApple Watch et vous vous rendrez vite compte de vos totaux quotidiens, ce qui vous permet de définir votre objectif de déplacement en conséquence. Si vous nêtes toujours pas sûr, tous les lundis matin, lApple Watch suggère quel devrait être votre objectif Move pour la semaine à venir en fonction de lactivité de la semaine précédente.

Gardez à lesprit que ce nest quune suggestion. Vous pouvez toujours ignorer, composer ou même composer la cible en fonction de ce que vous ressentez ou de ce que vous avez prévu pour la semaine à venir. Pour modifier votre objectif de déplacement, forcez dappuyer sur lapplication Activité de votre Apple Watch et appuyez sur Modifier lobjectif de déplacement.

Vous pouvez suivre vos performances de plusieurs manières, soit via lApple Watch, soit via lapplication Activité sur votre iPhone. LApple Watch ne vous montre que vos performances pour cette journée. Si vous voulez voir comment vous avez fait les jours précédents, vous devrez ouvrir lapplication Activité sur votre iPhone.

Il existe un certain nombre de visages différents qui vous permettent de voir votre progression quotidienne. Le visage dactivité numérique met en évidence les anneaux, ainsi que le nombre spécifique de points de mouvement, de minutes dexercice et de supports que vous avez réalisés. La montre modulaire infographique, quant à elle, est une bonne option si vous souhaitez également utiliser votre montre pour dautres choses.

Il existe également plusieurs visages Apple Watch qui vous permettent dajouter les anneaux en tant que complication, de sorte que vous pouvez toujours voir comment vous vous en sortez sans que les anneaux ne soient au centre de votre poignet.

CONSEIL: un balayage de droite à gauche sur lécran daccueil de votre iPhone peut révéler le widget dactivité qui, lorsquil est activé, révélera de nouvelles pannes de vos données Ring et la possibilité de consulter les données historiques. Pour ajouter le widget dactivité sur votre iPhone, balayez de droite à gauche, faites défiler vers le bas et appuyez sur modifier. Trouvez le widget dactivité et appuyez sur "+". Utilisez les lignes à droite pour réorganiser vos widgets.

Complétez vos anneaux, entraînez-vous pour la première fois dans chaque discipline ou terminez une séquence et vous gagnerez des badges.

Il existe des récompenses virtuelles pour la réalisation de tâches définies, telles que la réalisation dun nouveau "Move Record" ou dune "Perfect Week" et il existe également des défis mensuels qui vous attribuent dautres badges pour certaines activités.

Les défis mensuels sont généralement des tâches multi-événements pour vous encourager à rester actif tout au long du mois. Les défis précédents définis par Apple comprenaient la réalisation dun nombre défini dentraînements, le doublement de votre objectif de déplacement un certain nombre de fois ou la réalisation dun certain nombre dexercices pendant une durée définie au cours du mois.

LApple Watch délivre diverses notifications quotidiennes allant de vous rappeler de vous lever pendant une heure donnée ou de vous dire de marcher rapidement pendant plusieurs minutes afin de terminer un Ring, jusquaux messages dencouragement.

Les alertes sont conçues pour vous inciter à bouger et donc à compléter vos anneaux, mais être informé dune marche rapide de 14 minutes est tout ce dont vous avez besoin pour terminer un anneau à 23 heures un mercredi pluvieux peut être irritant.

La façon dont vous répondez à ces notifications dépend de vous. Ils peuvent être rejetés ou désactivés complètement si vous les trouvez ennuyeux. Accédez à lapplication compagnon Apple Watch> Faites défiler jusquà Activité> Définissez vos préférences de notification.

Vous pouvez accepter de partager vos anneaux avec vos amis et votre famille afin de voir comment vous vous situez par rapport à eux - des appareils comme Fitbit offrent également ce type de fonctionnalité. Cela ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais un peu de compétition amicale na jamais blessé personne dans notre livre.

Il est possible dajouter plusieurs amis et de choisir de recevoir ou non des alertes lorsquils terminent les anneaux ou font de lexercice.

CONSEIL: Choisir de partager votre activité avec un ami peut sembler inoffensif, mais nous avons pu déterminer quand les personnes avec lesquelles nous avons partagé des données sont en vacances (un fuseau horaire différent signifie différents modèles dactivité), quand elles ont dormi trop longtemps et quand ils sont restés dehors à faire la fête. Alors, réfléchissez bien avant daccepter ou dinviter des personnes à partager vos données Watch.

Pour ceux qui ont besoin dun peu plus de poussée, il y a des compétitions. Vous pouvez choisir de rivaliser avec un ami ou un membre de la famille sur une période de sept jours pour voir qui est le plus actif. Vous gagnerez un nombre défini de points, jusquà un maximum de 600 points par jour. La personne ayant le score le plus élevé à la fin de la semaine remporte le badge. Attention: il y a une section Total Wins donc si vous perdez, vous serez constamment rappelé.

Les compétitions ne peuvent être que individuelles, mais vous pouvez organiser plusieurs compétitions en même temps avec différentes personnes. Daprès notre expérience, gagner est tout au sujet de lexercice furtif. Si vous voulez attraper lautre personne, attendre jusquà 22 heures pour effectuer cette course de 10 km est normalement une bonne tactique gagnante.

Configurer: Ouvrez lapplication Activité sur iPhone> Accédez à longlet Partage en bas à droite> Appuyez sur licône de la personne en haut à droite> Sélectionnez le contact avec lequel rivaliser> Appuyez sur Compétition avec [nom du contact]. Le défi commence le jour suivant.

LApple Watch propose un tas doptions dentraînement prédéfinies, notamment la marche, lelliptique, le marchepied descalier, la course à pied, la natation en piscine, la natation en eau libre, lentraînement HIIT, le cyclisme en plein air, le cyclisme en salle, laviron, la randonnée, le yoga et autres. Choisir le bon est essentiel pour que lApple Watch comprenne ce que vous faites.

Les entraînements sont tous disponibles via lapplication Workout sur lApple Watch, accessible en tant que complication ou via licône de lapplication sur lécran de lapplication. LApple Watch reconnaîtra également que vous faites un entraînement après 10 minutes dactivité et vous proposera automatiquement de commencer un entraînement pour vous, bien que ce ne soit pas parfait.

Il ny a pas non plus doption de retour en arrière, comme cest le cas avec des appareils comme Fitbit , donc si lApple Watch ne reconnaît pas votre entraînement, vous ne serez pas récompensé. Nous avons également fait lerreur de sélectionner le cycle extérieur au lieu du cycle intérieur uniquement pour faire 30 minutes dexercice et ne pas nous rapprocher de notre objectif de déplacement, alors choisissez bien.

LApple Watch ordonne la liste dentraînement dans lapplication Workout en fonction de ce que vous faites et chaque option dentraînement propose des paramètres supplémentaires pour vous aider à sculpter ce que vous faites. Par exemple, vous pouvez définir la longueur de la piscine lors de lutilisation de lentraînement Pool Swim.

Selon lentraînement que vous sélectionnez, vous pouvez choisir un objectif ouvert, ou vous pouvez choisir de travailler vers un objectif spécifique en appuyant sur les trois points sur la carte dentraînement que vous choisissez. Les objectifs spécifiques incluent les calories, la distance et le temps, mais la distance nest pas disponible comme objectif pour un vélo dintérieur ou elliptique, par exemple.

Fixez votre objectif et le compte à rebours commence. LApple Watch fournit différentes statistiques pour différents entraînements, mais dans la plupart des cas, vous obtiendrez du temps, des calories actives, du BPM, de la vitesse moyenne et de la distance parcourue. Dans les entraînements comme le yoga, vous obtiendrez simplement des calories actives et totales, ainsi que votre fréquence cardiaque, tandis que dans les entraînements comme la natation, votre coup sera automatiquement reconnu en fonction des mouvements de votre main.

Ouvrez lapplication compagnon Apple Watch> Faites défiler jusquà Workout> Sélectionnez Workout View. De là, vous pouvez personnaliser le type et lordre des mesures affichées pour chaque entraînement.

CONSEILS UTILES: balayez de gauche à droite sur votre Apple Watch pour terminer ou interrompre un entraînement (bien que lApple Watch se mette également en pause automatique si vous vous arrêtez pour traverser la route par exemple). Balayez de droite à gauche pour accéder à Apple Music. Lorsque vous nagez, tournez la couronne numérique pour déverrouiller lécran et suspendez ou reprenez votre séance de natation en appuyant simultanément sur la couronne numérique et le bouton latéral.

Dans lapplication compagnon Apple Watch sur votre iPhone, vous pouvez activer ou désactiver lApple Watch pour suivre votre rythme cardiaque dans la section Confidentialité. Si vous vous inscrivez, lApple Watch suivra votre fréquence cardiaque actuelle et surveillera les problèmes, mais elle fournira également des informations sur la façon dont elle change pendant que vous faites de lexercice.

Vous pouvez également accéder à vos données de fréquence cardiaque avec lapplication dédiée de fréquence cardiaque sur lApple Watch. Il vous permettra de prendre votre lecture de fréquence cardiaque à tout moment, mais fonctionne également en arrière-plan pour surveiller votre fréquence cardiaque au repos et votre moyenne de marche. Lapplication Apple Health sur iPhone vous permet dapprofondir les données.

Sur les Apple Watch des séries 4 et 5, il existe également une fonction ECG qui peut prendre des lectures délectrocardiogramme (ECG ou EKG). Lapplication ECG dApple peut déterminer si votre rythme cardiaque présente une fibrillation auriculaire (rythme cardiaque irrégulier) ou un rythme sinusal normal. Les utilisateurs dApple Watch Series 4 le verront une fois WatchOS 5.1.2 installé sur leur appareil.

Obtenir une lecture est aussi simple que de placer un doigt sur la couronne numérique de la montre et dattendre 30 secondes. Les données ECG seront ensuite collectées à partir des électrodes de la montre et affichées dans lapplication Santé, qui à leur tour peuvent être partagées via un rapport PDF avec votre médecin. Apple affirme que le test est précis à 99%.

Lapplication Activité sur votre iPhone est lendroit où toutes vos données de fitness Apple Watch se retrouvent. Vous trouverez vos performances quotidiennes, les données de performances historiques, tous vos entraînements (qui peuvent également être filtrés par entraînement spécifique), votre statut de partage et trouverez tous les badges que vous avez gagnés. Il y a quatre onglets pour naviguer: Historique, Séances dentraînement, Récompenses et Partage.

Lhistoire remonte jusquà ce que vous portiez lApple Watch, enregistrant vos totaux de mouvement, dexercice et de support lorsque vous la portez pendant cette période. Vous ne pouvez pas modifier ou effacer les données.

Workouts répertorie tous les Workouts que vous avez effectués. Cliquez sur longlet Entraînement et une liste de mois vous sera présentée, avec un résumé sous chaque mois du nombre dentraînements que vous avez effectués, ainsi que le temps total et moyen et les calories totales et moyennes. Taper un mois offre une ventilation de chaque entraînement et taper davantage sur chaque entraînement individuel offre toutes les métriques pour cet entraînement particulier.

Par exemple, pour la natation, il détaille les calories actives, les calories totales, la distance, le temps total, la fréquence cardiaque moyenne, le nombre de longueurs et la longueur de la piscine. Il vous montrera également le rythme moyen avec les fractionnements de course. Pour la course, vous obtiendrez des fractionnements, une carte de votre course et des données comprenant le gain daltitude, la cadence moyenne (pas par minute). Pendant votre entraînement de course, lApple Watch affichera également des kilomètres roulants afin que vous puissiez voir votre fractionnement pour le kilomètre précédent pour voir si vous êtes sur la bonne voie.

Les récompenses vous permettent de trouver les badges que vous avez gagnés et de voir ce quil vous reste à gagner. Le partage, quant à lui, vous permet de gérer la façon dont vous partagez vos données avec vos amis, notamment si vous souhaitez désactiver leurs notifications, les supprimer complètement ou les concurrencer dans un défi de sept jours. Vous découvrirez également comment ils ont été actifs lorsquils ont porté leur montre.