De nouvelles bandes «couleurs dété» pour Apple Watch sont disponibles aux côtés des coques iPhone 11 assorties

Apple a dévoilé plusieurs nouvelles marques dApple Watch dans le cadre dune collection dété. Ainsi, vous pouvez maintenant rafraîchir votre montre si vous le souhaitez!

Les bandes «couleurs dété» sont disponibles en gris côtier, bleu lin, écume de mer et vitamine C. Tous sont maintenant disponibles pour 49 $ / 49 £ . Notre coup de coeur? De la vitamine C à coup sûr!

Pour les accompagner, Apple a également publié des étuis iPhone assortis en bleu lin, en mousse de mer et en vitamine C. Nous ne savons pas très bien pourquoi Coastal Grey ny est pas inclus, mais nous supposons que cest parce quun étui gris précédent ne se vendait pas ainsi bien.

Ces étuis sont disponibles pour toutes les séries iPhone 11 , donc iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max et sont au prix de 39 $ / 45 £ . Il semble quil ny ait pas doption pour liPhone SE plus récent mais moins cher.

Apple a également récemment lancé de nouveaux groupes Pride , dont un groupe de sport arc-en-ciel très frappant et un équivalent Apple Watch Nike Edition.

La conférence des développeurs en direct dApple devrait avoir lieu dans quelques semaines lorsque nous nous attendons à en savoir plus sur la prochaine version du logiciel watchOS dApple . Cela devrait nous donner quelques indications supplémentaires sur ce à quoi sattendre de la prochaine Apple Watch 6 , que nous prévoyons de lancer aux côtés de l iPhone 12 plus tard dans lannée.