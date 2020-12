Quest-ce que lApple Watch Nike? Et en quoi est-ce différent de lApple Watch standard?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque Apple Watch depuis la série 2 a eu une version Nike. La dernière édition Nike Series 6 est essentiellement la même que lApple Watch Series 6 standard, mais elle présente des cadrans de montre Nike redessinés et des bracelets Apple Watch Sport conçus par Nike. Vous pouvez également obtenir une version Nike de l Apple Watch SE (qui est essentiellement lApple Watch Series 5 sous une forme différente)

Pour lApple Watch Series 2, Apple sest associé à Nike pour créer une version dApple Watch destinée aux coureurs. Il présente un design de bracelet différent et des cadrans de montre légèrement différents pour permettre aux coureurs dutiliser plus facilement le GPS intégré (et le cellulaire) de lappareil. À lextérieur, la seule différence est quil y a un logo Nike en plus de celui dApple à larrière de la montre. Depuis, ils ont publié une nouvelle Apple Watch Nike avec chaque version dApple Watch.

LApple Watch Nike coûte le même prix que les versions standard de lApple Watch.

En 2020, il existe deux versions différentes de lApple Watch Nike avec les séries 6 et SE (puis il existe des variantes 40 / 44mm de chacune dentre elles, chacune avec des variantes GPS et cellulaires)

Vous obtenez toutes les mêmes fonctionnalités que celles de lApple Watch Series 6 ou SE, telles que le GPS intégré, une conception étanche et des options de boîtier de montre de 40 mm et 44 mm. Et il y a loption de la connectivité cellulaire en plus du GPS, bien quil soit moins cher dobtenir la version sans. La surveillance de loxygène sanguin série 6 hs également.

Comme lApple Watch standard, vous pouvez changer les bracelets. Il est disponible avec différentes combinaisons de boîtiers et de bracelets: il existe des boîtiers en aluminium argent et gris sidéral avec bande Nike S port (caoutchouc) ou Nike Sport Loop (nylon). Les bandes de sport Nike ont un design perforé conçu pour être plus durable et respirant.

En ce qui concerne le logiciel, Nike a des avantages supplémentaires par rapport à la version standard de watchOS : il reçoit des cadrans exclusifs sur le thème de Nike qui incluent une complication pour lancer directement lapplication Nike Run Club, qui est pré-installée et vous permet de suivre vos courses, voir la course histoire, et plus encore.

Les versions 2020 ont de nouvelles couleurs pour le Nike Sport Band et la Nike Sport Loop, et un nouveau cadran de la montre Nike Compact vous permet également de voir plusieurs complications Nike Run Club.

