(Pocket-lint) - L Apple Watch est un appareil complexe mais il en offre beaucoup aux utilisateurs d Apple iPhone heureux et désireux dexplorer toutes ses fonctionnalités.

Pour la plupart, vous devriez être en mesure de vous familiariser avec les bases de votre nouvelle Apple Watch, mais Apple a inclus de nombreux joyaux cachés pour vous permettre den tirer encore plus que vous ne le pensiez possible.

Comment activer la réserve de marche? Comment effacez-vous tous vos messages en une seule fois? Comment faire une capture décran sur lApple Watch? Voici nos trucs et astuces pleins de raccourcis, doptions rapides et bien plus encore, qui attendent tous dêtre découverts et utilisés pour vous aider à devenir un utilisateur expérimenté de lApple Watch.

Faites glisser votre doigt depuis le bas de votre Apple Watch et appuyez sur licône en forme de cloche. Cela transformera votre Apple Watch en mode silencieux.

Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Accédez à longlet Ma montre> Appuyez sur Toutes les montres en haut à gauche> Appuyez sur votre Apple Watch> Appuyez sur le symbole dinformation à côté de votre Apple Watch> Sélectionnez Dissocier Apple Watch.

Ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Suivez les instructions. Cest gentil et facile, promis. Vous serez guidé à travers tout, y compris lajout de cartes pour Apple Pay. Apple Watch ne fonctionne quavec liPhone, donc si vous êtes un utilisateur Android, vous ne pourrez pas coupler une Apple Watch à votre appareil.

Pour configurer une Apple Watch pour votre enfant, placez votre iPhone près de la montre. Vous devrez ensuite appuyer sur Continuer et choisir Configurer pour un membre de la famille.

Ouvrez lapplication Paramètres sur votre Apple Watch> Général> Faites défiler jusquà `` Réinitialiser > Effacer tout le contenu et les paramètres.

Pour vérifier que vous exécutez le dernier logiciel watchOS, ouvrez lapplication Paramètres sur votre Apple Watch> Général> Mise à jour du logiciel. Sil y a une mise à jour logicielle, assurez-vous que votre Apple Watch est connectée au Wi-Fi et à son chargeur et appuyez sur le bouton `` Télécharger et installer .

Retirez votre Apple Watch et retournez-la. Vous verrez deux boutons en haut et en bas de lémetteur de fréquence cardiaque sous le boîtier. Appuyez sur chaque bouton et faites glisser la sangle respective vers lextérieur. Vous pouvez ensuite insérer une autre sangle et elle sencliquera.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral sous la couronne numérique, puis faites glisser loption Éteindre de gauche à droite dans le menu. Vous pouvez également choisir de montrer votre identifiant médical (si vous lavez configuré) ou de passer un appel SOS.

Appuyez sur le bouton latéral situé sous la couronne numérique et maintenez-le enfoncé pour rallumer votre Apple Watch.

Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Faites défiler vers le bas jusquà Affichage et luminosité> Toujours activé> Activer ou désactiver.

Si vous voulez des données comme les rendez-vous de votre calendrier, les messages et la fréquence cardiaque peuvent être masqués lorsque votre poignet est baissé, même lorsque laffichage permanent est activé.

Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Faites défiler jusquà Affichage et luminosité> Toujours activé> Activer ou désactiver Masquer les complications sensibles.

Faites glisser votre doigt depuis le bas de lhorloge de votre Apple Watch et appuyez sur le pourcentage de batterie. Vous pouvez ensuite glisser de gauche à droite sur longlet Réserve de marche pour lactiver.

Appuyez sur le bouton latéral sous la couronne numérique et maintenez-le enfoncé jusquà ce que le logo Apple apparaisse pour désactiver la réserve dénergie.

Pour prendre une photo de ce qui se trouve sur lécran de votre Apple Watch, appuyez simultanément sur la couronne numérique et le bouton latéral.

La photo sera automatiquement enregistrée dans votre album Photos sur votre iPhone. Vous devrez toutefois vous assurer que loption «Activation des captures décran» est activée. Pour ce faire, accédez à lapplication Apple Watch pour iPhone> Général> Faites défiler vers le bas jusquà Activer la capture décran et assurez-vous quelle est activée.

Appuyez sur la couronne numérique et le deuxième bouton pendant environ 10 secondes jusquà ce que le logo Apple réapparaisse.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone et sélectionnez «Complications» dans longlet Ma montre. Vous verrez quelles applications tierces vous avez installées qui autoriseront les complications. Ces complications pourront alors être sélectionnées sur différents cadrans de montre.

Accédez à lapplication Watch sur votre iPhone> Appuyez sur longlet Ma montre, puis sur `` Général . Faites défiler jusquà «Wake Screen» et réglez le paramètre «On Tap» sur «Wake for 70 seconds».

Il est possible de faire passer votre Apple Watch en mode Table de nuit lorsquelle est connectée au chargeur sur le côté. Cela affichera lheure, comme un réveil pourrait par exemple.

Si vous souhaitez désactiver cette fonction, accédez à lapplication Watch sur votre iPhone> Onglet Ma montre> Général> Mode chevet. Vous pouvez également activer et désactiver le mode chevet à partir de lapplication Paramètres de la montre.

Double-cliquez sur la couronne numérique de votre Apple Watch pour accéder à la dernière application que vous utilisiez.

Appuyez deux fois sur le bouton latéral sous la couronne numérique et vous verrez toutes les applications que vous avez récemment ouvertes.

Dites «Hey Siri» ou appuyez longuement sur la Digital Crown pour activer Siri sur lApple Watch.

Pour couper un appel entrant, couvrez simplement lApple Watch avec votre main.

Ne vous inquiétez pas dappuyer sur la couronne numérique pour continuer avant de revenir au cadran principal de la montre. Au lieu de cela, placez simplement votre main sur le visage de votre Apple Watch et il deviendra noir. Appuyez sur lécran et vous serez immédiatement redirigé vers le cadran de la montre.

Vous pouvez configurer lApple Watch pour quelle se déverrouille automatiquement lorsque vous la portez et que vous déverrouillez votre iPhone.

Accédez à lapp Apple Watch sur iPhone> onglet Ma montre> Code daccès> Déverrouiller avec liPhone.

Faites glisser votre doigt depuis le bas de lhorloge de votre Apple Watch. Appuyez sur le symbole iPhone et si votre iPhone est allumé, il enverra un ping audible pour vous aider à le localiser.

Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Appuyez sur longlet Ma montre> Appuyez sur Toutes les montres> Cliquez sur votre montre> Appuyez sur le symbole dinformation à droite des informations de votre montre> Appuyez sur loption Trouver mon Apple Watch. Cela lancera l application Find My , que vous pouvez également lancer indépendamment.

Vous pouvez ensuite choisir de lire le son, deffacer votre Apple Watch ou de marquer comme perdu.

Vous pouvez coupler votre montre et votre iPhone pour passer en mode avion ensemble, ou vous pouvez activer le mode avion manuellement à partir de votre Apple Watch.

Assurez-vous que la fonction iPhone Miroir du mode avion est activée dans lapplication Apple Watch. Depuis lapplication Apple Watch sur iPhone, accédez à longlet Ma montre> Général> Mode avion> Activer le miroir de liPhone.

Vous pouvez également faire glisser votre doigt depuis le bas de votre cadran de montre et appuyer sur le plan pour activer ou désactiver.

Faites glisser votre doigt depuis le bas de lhorloge de votre Apple Watch et frappez la lune. Cela activera ou désactivera la fonction Ne pas déranger. Vous pouvez choisir entre Activé, Activé pendant 1 heure, Activé jusquà ce soir ou Activé jusquà mon départ.

Si vous souhaitez que le symbole de la torche soit plus accessible, ou le mode avion, par exemple, vous pouvez réorganiser les paramètres rapides sur votre Apple Watch afin de pouvoir accéder plus rapidement à ce que vous utilisez le plus.

Faites glisser votre doigt depuis le bas de lhorloge de votre Apple Watch et faites défiler vers le bas. Appuyez sur "Modifier". Les icônes bougeront pour que vous puissiez les déplacer dans les positions qui correspondent le mieux à ce que vous voulez. Assurez-vous de cliquer sur «Terminé» en bas après.

Vous pouvez modifier lorientation de lApple Watch en définissant si vous lutiliserez sur votre poignet gauche ou droit. Ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Appuyez sur longlet Ma montre> Général> Orientation de la montre> Changer de gauche à droite ou vice versa. Vous pouvez également sélectionner le côté de la couronne numérique.

Vous pouvez modifier un certain nombre de fonctionnalités daccessibilité sur lApple Watch, telles que la façon dont elle réagit à votre saisie. Ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Appuyez sur longlet Ma montre> Accessibilité. Vous pourrez par exemple utiliser du texte en gras et zoomer dans ces paramètres.

Si vous faites quelque chose sur votre Apple Watch que vous souhaitez ensuite faire sur votre iPhone, vous pouvez activer la fonction Handoff dApple afin de pouvoir continuer comme vous étiez.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Sélectionnez longlet Ma montre> Général> Activer le transfert.

Ouvrez lapplication Apple Watch sur votre iPhone> Appuyez sur longlet Ma montre> Vue des applications> Disposition> Commencez à déplacer les cercles en fonction de vos préférences.

Accédez à lécran de lapplication sur votre montre en appuyant sur la couronne numérique> Appuyez longuement sur lécran jusquà ce que les icônes commencent à trembler. Toutes les applications qui ont un «x» dans le coin supérieur droit peuvent être supprimées. Vous pouvez également déplacer les applications de la même manière que vous le faites sur votre iPhone en utilisant cette astuce.

Il est encore plus facile dajouter des applications à Apple Watch quauparavant, car lApple Watch possède son propre App Store à partir de watchOS 6 et versions ultérieures. Appuyez sur la couronne numérique pour accéder à lécran des applications, puis recherchez le symbole de lApp Store.

Vous pourrez ensuite rechercher ou faire défiler les différentes applications recommandées pour Apple Watch. Appuyez sur une application que vous souhaitez télécharger et appuyez sur "Obtenir" pour lajouter à votre Apple Watch.

Vous pouvez également rechercher et télécharger de nouvelles applications pour votre Apple Watch sur votre iPhone. Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> appuyez sur longlet App Store en bas à droite> appuyez sur Découvrir les applications Watch sur iPhone> Trouvez une application que vous aimez et appuyez sur `` Obtenir .

Sur lApple Watch, ouvrez lapplication Paramètres, puis Bluetooth. Vous pouvez coupler vos écouteurs directement à votre Apple Watch à partir dici.

Parfois, un haptique (buzz) dune notification ne suffit pas pour vous alerter, surtout si vous portez votre bracelet Apple Watch de manière lâche.

Pour aider à lutter contre cela, vous pouvez activer quelque chose appelé `` Prominent Haptic qui, lorsquil est activé, Apple Watch jouera une haptique proéminente pour pré-annoncer certaines alertes courantes. Pour lactiver, accédez à lapplication Paramètres sur lApple Watch> Sons et haptiques <Faites défiler jusquà la section Haptique> Appuyez sur Prominent.

Par défaut, lApple Watch est livrée avec un mot de passe à quatre chiffres, mais vous pouvez augmenter ce niveau de sécurité à un mot de passe à six chiffres.

Pour ce faire, accédez à lapplication Apple Watch pour iPhone> Code daccès> Désactiver le code daccès simple> Saisissez votre nouveau code à six chiffres.

Lors de la configuration, vous devrez connecter votre Apple Watch au Wi-Fi, mais si vous changez de système Wi-Fi ou si vous devez vous connecter à un autre réseau, cest agréable et simple.

Ouvrez lapplication Paramètres sur votre Apple Watch> Faites défiler jusquà Wi-Fi> Choisissez le réseau auquel vous souhaitez vous joindre> Entrez le mot de passe.

Si vous possédez un Mac et une Apple Watch, vous pouvez le configurer pour que votre Apple Watch déverrouille votre MacBook sans que vous ayez à saisir votre mot de passe.

Ouvrez les Préférences Système sur votre Mac> Sécurité et confidentialité> Cochez la case `` Utiliser votre Apple Watch pour déverrouiller les applications et Mac > Tapez le mot de passe de votre Mac pour lactiver.

Ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Appuyez sur Wallet et Apple Pay> Ajouter une carte. Vous devrez suivre les étapes pour ajouter votre carte de paiement.

Ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Appuyez sur Wallet et Apple Pay> Carte par défaut> Choisissez la carte que vous souhaitez avoir comme carte principale. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez basculer facilement entre les cartes, cela na pas trop dimportance.

Si vous définissez une carte de voyage express, vous naurez pas besoin dappuyer deux fois sur le bouton pour lancer Apple Pay sur votre Apple Watch lorsque vous voyagez dans les transports en commun. Une fois quune carte de voyage express est configurée, vous pourrez simplement tenir votre montre contre un terminal de transport en commun pour payer votre voyage.

Ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Appuyez sur Wallet et Apple Pay> Sélectionnez Express Travel Card> Choisissez la carte que vous souhaitez utiliser automatiquement lorsque vous voyagez sans que vous ayez besoin de double-cliquer sur le bouton latéral.

Vous pouvez utiliser Apple Pay sur votre Apple Watch pour confirmer les paiements sur un Mac à proximité. Pour ce faire, ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Appuyez sur Wallet et Apple Pay> Activez loption Autoriser les paiements sur Mac.

Appuyez et maintenez le bouton latéral à côté de la couronne numérique sur Apple Watch et faites glisser loption ID médical pour afficher lID médical. Vous devrez au préalable avoir configuré votre identifiant médical sur votre iPhone.

Vous pouvez choisir dêtre averti par votre Apple Watch si vous vous trouvez dans un environnement où les niveaux sonores pourraient nuire à votre audition.

Ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Bruit> Seuil de bruit> Choisissez votre seuil.

Ouvrez lapplication Noise sur Apple Watch et vous verrez à quel décibels se trouve lenvironnement dans lequel vous vous trouvez.

Ouvrez lapplication Mémo vocal sur votre Apple Watch et appuyez sur le gros bouton rouge. Cela lancera un enregistrement vocal qui sera enregistré sur votre iPhone, iPad et Mac.

Lorsque vous recevez un message, levez votre poignet pour voir de qui provient votre message et pour lire lintégralité du message. Abaissez votre bras pour le rejeter.

Lorsquun message arrive sur votre Apple Watch, faites défiler vers le bas et vous pouvez envoyer un message prédéfini en réponse.

Vous pouvez choisir de dicter votre message pour quil soit transformé en mots via Siri ou de lenvoyer sous forme de fichier audio dans le texte. Il est également possible dutiliser votre doigt pour taper et cela le transformera en texte.

Apple vous permet également de répondre avec un certain nombre demoji différents exclusifs à lApple Watch, ainsi que des autocollants standard emoji, Animoji et Memoji. Pour voir au-delà de votre emoji le plus récemment utilisé, faites défiler vers le bas avec votre doigt ou la couronne numérique et vous trouverez dautres emojis ainsi que Memoji et Animoji.

Ouvrez lapplication Messages sur votre Apple Watch et tirez du haut vers le bas. Vous verrez `` Nouveau message en haut, appuyez dessus pour composer un nouveau message.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Messages> Cochez Mettre en miroir mon iPhone. Votre Apple Watch vous alertera désormais de la même manière que votre iPhone est configuré pour les nouveaux messages.

Si vous ne voulez pas que votre Apple Watch bourdonne tout le temps, vous pouvez la configurer de sorte que votre montre ne vous avertisse dun nouveau message texte quune fois plutôt que deux. Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Messages> Sélectionnez Personnalisé. Vous pouvez également demander à la montre de vous rappeler un seul message jusquà 10 fois.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Messages> Sélectionnez Personnalisé> Désactiver le son.

Vous pouvez configurer lApple Watch pour envoyer automatiquement des confirmations de lecture lorsque vous avez lu un message. Accédez à lapplication Apple Watch pour iPhone> Messages> Activez ou désactivez lenvoi de confirmations de lecture en fonction de vos préférences.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Messages> Réponses par défaut. Vous pouvez modifier les réponses par défaut que vous envoyez lorsque lApple Watch nessaie pas de deviner quoi dire en appuyant sur Modifier en haut à droite. Vous pouvez également activer ou désactiver les réponses intelligentes.

Il est également possible dajouter une réponse que vous voudrez peut-être envoyer fréquemment si vous faites défiler vers le bas. Glisser de droite à gauche une réponse par défaut vous permettra de la supprimer.

Vous pouvez envoyer votre position actuelle à toute personne à qui vous envoyez un message via lApple Watch. Forcer le tap sur un iMessage> Appuyez sur Répondre> Faites défiler jusquà Envoyer lemplacement.

Vous pouvez supprimer rapidement un e-mail de votre liste de boîte de réception en balayant le message de droite à gauche sur votre Apple Watch et en appuyant sur licône rouge avec la corbeille. Vous devrez ensuite confirmer la suppression.

Vous pouvez marquer vos e-mails en balayant le message de droite à gauche sur lApple Watch et en appuyant sur licône du drapeau.

Vous pouvez marquer un e-mail comme non lu à partir de votre Apple Watch en balayant de gauche à droite le message dans votre boîte de réception ou en faisant défiler jusquà la fin de le-mail lorsque vous y êtes et en appuyant sur Marquer comme non lu.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Mail> Cochez Mettre en miroir mon iPhone. Votre Apple Watch vous alertera désormais de la même manière que votre iPhone est configuré lorsque vous recevez de nouveaux e-mails.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Mail> Personnalisé. Ici, vous pouvez sélectionner la manière dont chacun de vos différents comptes de messagerie est géré et si vous souhaitez des alertes.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Mail> Personnalisé> Cochez les VIP. Désormais, vous ne recevrez des alertes sur votre Apple Watch que lorsque vos VIP vous enverront un e-mail.

Vous ne pouvez avoir aucune, une ou deux lignes daperçu pour vos e-mails sur Apple Watch. Pour sélectionner celui qui vous convient, accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Mail> Aperçu des messages.

Par défaut, tout e-mail que vous envoyez depuis votre Apple Watch indiquera «Envoyé depuis mon Apple Watch». Pour modifier votre signature, ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Sélectionnez Mail> Personnalisé> Signature> Tapez ce que vous voulez que votre nouvelle signature soit.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Mail> Personnalisé. Faites défiler vers le bas et activez «Demander avant de supprimer».

Vous pouvez répondre aux e-mails, les signaler, les marquer comme non lus ou les supprimer sur Apple Watch. Pour ce faire, faites défiler vers le bas de le-mail que vous lisez et choisissez parmi les quatre options.

Ouvrez lapplication Activité sur Apple Watch et faites défiler vers le bas de vos statistiques pour modifier votre objectif de déplacement quotidien, votre objectif dexercice et votre objectif de position.

Faites glisser votre doigt depuis le résumé à trois sonneries sur la vue Apple Watch pour afficher plus dinformations, notamment les calories actives, les pas, la distance et les vols montés.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Activité> Désactiver les rappels de support. Suivez les mêmes instructions pour réactiver les rappels de support.

Si vous ne souhaitez pas obtenir des mises à jour tout au long de la journée sur votre niveau dactivité, vous pouvez changer le moment où lApple Watch vous en informe.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Activité> Coaching quotidien.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Activité> Désactivez toutes les alertes dont vous ne voulez pas.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Confidentialité. Il existe deux options: le suivi de la condition physique et la fréquence cardiaque. Vous pouvez activer ou désactiver, ou les deux, pour arrêter le capteur de fréquence cardiaque de calculer vos calories brûlées et la montre en utilisant les mouvements de votre corps pour déterminer votre nombre de pas et votre niveau de forme physique.

Faites glisser votre doigt de gauche à droite pendant un entraînement sur votre Apple Watch pour terminer ou mettre en pause un entraînement. Vous pouvez ensuite choisir de lenregistrer ou de le supprimer.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Entraînement> Vue dentraînement. Vous pouvez définir vos préférences pour les différents entraînements.

Si vous souhaitez économiser de lénergie pendant un entraînement, vous pouvez désactiver le moniteur de fréquence cardiaque. Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Entraînement> Activez loption Mode déconomie dénergie.

Il est possible dajouter un segment lors dune course en extérieur avec Apple Watch en appuyant simplement deux fois sur lécran. Un segment présentera le temps, la distance et lallure moyenne.

Vous pouvez activer un paramètre appelé Exécution de la pause automatique sur Apple Watch qui suspendra les entraînements en cours lorsque vous arrêtez de bouger et les reprendra lorsque vous recommencez.

Accédez à lapplication Apple Watch pour iPhone> Entraînement> Activer la mise en pause automatique.

Vous pouvez choisir une liste de lecture pour commencer à jouer automatiquement chaque fois que vous démarrez un entraînement sur Apple Watch, bien quelle ne soit pas lue si vous écoutez déjà de la musique ou un autre audio.

Pour activer cette fonctionnalité, accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Entraînement> Faites défiler jusquà Liste de lecture dentraînement> Sélectionnez votre liste de lecture. Vous devrez avoir téléchargé la liste de lecture depuis Apple Music.

Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Faites défiler jusquà Veille> Activer le suivi du sommeil avec Apple Watch.

Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Faites défiler jusquà Veille> Désactiver lheure daffichage.

Vous pouvez recevoir un rappel pour recharger votre Apple Watch avant lheure de repos pour vous assurer quelle contient énormément de jus pour suivre votre sommeil.

Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Faites défiler jusquà Veille> Activer les rappels de charge.

LApple Watch peut détecter lorsque vous vous lavez les mains et déclencher une minuterie de 20 secondes. Pour ce faire, ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Faites défiler jusquà Lavage des mains> Activer ou désactiver la minuterie de lavage des mains.

LApple Watch Series 6 dispose dune application Blood Oxygen pour mesurer les niveaux doxygène dans votre sang et prendre des mesures à la demande.

Pour lactiver ou le désactiver, ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Faites défiler jusquà Oxygène sanguin> Activer ou désactiver les mesures doxygène sanguin.

Appuyez sur les trois points dans le coin inférieur de lécran Lecture en cours dans lapplication Apple Music et faites défiler jusquà Afficher lalbum.

Appuyez sur licône du milieu en bas de lécran Lecture en cours sur lapplication Apple Music sur Apple Watch et appuyez sur le bouton de lecture aléatoire sur lécran suivant.

Faites défiler plus rapidement avec la Digital Crown jusquà ce quune lettre apparaisse dans lapp Apple Music sur Apple Watch. Il sautera ensuite à travers vos chansons via lalphabet.

Lorsque vous regardez de la musique dans lapp Apple Music sur Apple Watch, utilisez la Digital Crown pour augmenter ou diminuer le volume.

LApple Watch a la capacité de stocker des chansons afin que vous puissiez écouter sans votre iPhone à proximité - idéal pour une course. Pour synchroniser une liste de lecture, accédez à lapplication Apple Watch pour iPhone> Musique> Sélectionnez Ajouter de la musique, puis sélectionnez la liste de lecture ou lalbum que vous souhaitez synchroniser. Les chansons se synchronisent lorsque Apple Watch est sur son chargeur.

Ouvrez lapplication des paramètres sur lApple Watch> Faites défiler vers le bas jusquà Calendrier> Choisissez parmi les options daffichage Suivant, Liste et Jour.

Forcer le toucher sur une entrée de calendrier sur lApple Watch et sélectionnez Obtenir un itinéraire. Ceux-ci souvriront ensuite dans Maps, vous guidant étape par étape avec des vibrations sur votre poignet. Lentrée de calendrier devra cependant contenir lemplacement de lévénement pour que cela fonctionne.

Forcez le toucher sur lécran du cadran de votre Apple Watch, puis faites défiler vers la gauche ou la droite pour en révéler plus.

Forcez le toucher sur lécran du cadran de votre Apple Watch, puis appuyez sur `` Modifier .

Faites défiler vers la gauche et la droite pour révéler différents éléments, comme la couleur, qui peuvent être modifiés. Utilisez la couronne numérique pour faire défiler les couleurs ou différentes complications.

Appuyez sur chaque complication pour changer leur contenu. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les montres.

Forcer le toucher sur lécran du cadran de la montre> Faites glisser vers le cadran de la montre que vous souhaitez partager> Appuyez sur licône de partage à côté de Modifier sous le cadran de la montre> Appuyez sur Ajouter un contact> Appuyez sur Envoyer.

Faites glisser votre doigt vers le haut lorsque vous êtes en mode de sélection du visage de la montre sur lApple Watch pour supprimer le visage. Ne vous inquiétez pas, vous ne lavez pas supprimé pour toujours.

En mode de sélection du cadran de la montre sur Apple Watch, faites défiler complètement vers la droite et sélectionnez nouveau. Utilisez la couronne numérique pour faire défiler les options disponibles.

Accédez à lapplication Apple Watch pour iPhone, faites défiler le menu vers le bas et appuyez sur Horloge. Indiquez si vous souhaitez que votre montre affiche ou non lheure sur 24 heures.

Lorsque les alertes push sont activées, votre Apple Watch vous avertit des minuteries et des alarmes que vous avez définies sur votre iPhone afin que vous puissiez les répéter ou les ignorer à distance.

Ouvrez lapplication Apple Watch pour iPhone> Horloge> Activer ou désactiver les alertes push.

Lorsque lindicateur de notifications est activé, un point rouge apparaît en haut du visage de votre Apple Watch lorsque vous avez des notifications non lues.

Ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Horloge> Activez ou désactivez lindicateur de notifications.

Certains des cadrans Apple Watch - Infographie, Couleur, Meridian et California - vous permettent dafficher votre monogramme sur le visage.

Lapplication Apple Watch pour iPhone vous permet de personnaliser les initiales affichées (jusquà 5).

Pour le changer, accédez à lapp Apple Watch sur iPhone> Horloge> Monogramme.

Par défaut, Apple répertorie les fuseaux horaires des villes du monde entier que vous avez enregistrés sur votre téléphone, mais si vous vous associez davantage à San Francisco ou à Seattle quà Los Angeles, vous voudrez peut-être changer le nom.

Accédez à lapplication sur votre iPhone> Horloge> Abréviations des villes.

Certaines personnes aiment que leur montre soit toujours réglée rapidement quelques minutes.

Sur votre Apple Watch, accédez à Paramètres> Horloge> +0 min. Utilisez la couronne numérique pour changer lheure jusquà une heure davance par incréments dune minute.

Pour définir une photo spécifique comme cadran de montre sur Apple Watch, recherchez une photo dans Photos sur votre iPhone. Vous devrez ensuite appuyer sur licône de partage dans le coin inférieur gauche et faire défiler jusquà Créer un cadran de montre.

Accédez à lapplication Apple Watch pour iPhone> Téléphone> Personnalisé> Choisir pour que la montre affiche des notifications, des sons ou si elle doit bourdonner.

Accédez à lapplication Téléphone sur votre Apple Watch, puis sélectionnez une personne parmi vos Favoris, Récents ou Contacts.

Appuyez sur la couronne numérique pour charger Siri, puis dites «Appeler [insérer le nom]» pour passer lappel.

Vous pouvez choisir de synchroniser certaines photos ou albums avec votre Apple Watch même lorsque vous navez pas votre iPhone à proximité.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Photos> Albums synchronisés. Vous pouvez ensuite sélectionner les albums que vous souhaitez sur votre Apple Watch.

Utilisez la couronne numérique pour effectuer un zoom avant et arrière sur lapplication de photos sur votre Apple Watch et vos doigts pour vous déplacer.

Pour définir une photo spécifique comme cadran de montre sur votre Apple Watch, recherchez une photo dans Photos et appuyez sur licône Apple Watch dans le coin inférieur gauche pour voir quelles options de cadran vous pouvez créer.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Actions> Sélectionnez si vous voulez Prix actuel, Changement de points, Changement en pourcentage ou Capitalisation boursière.

Accédez à la section Actions de lapplication Apple Watch pour iPhone, puis sélectionnez parmi une gamme dactions différentes ou faites-la simplement refléter votre iPhone.

Ouvrez lapp Apple Watch pour iPhone> Météo> Sélectionnez la ville que vous souhaitez afficher sur les cadrans de votre montre ou sur Weather Glance.

Accédez à lapplication Météo sur votre Apple Watch et faites glisser votre doigt vers le haut pour voir les 10 prochains jours de météo pour cette ville.

Si vous voyez un point rouge sur le cadran de votre montre, cela signifie que vous avez des notifications non lues. Pour vous débarrasser du point, ouvrez lapplication Watch sur iPhone> Notifications> Désactiver lindicateur de notifications.

Faites défiler vers le haut du volet des notifications pour Effacer toutes les notifications sur votre Apple Watch.

Faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran sur votre Apple Watch et toutes vos notifications non effacées apparaîtront.

Accédez à lapp Apple Watch pour iPhone> Notifications> Sélectionnez Confidentialité des notifications.

Désormais, lorsque vous recevez un message, vous saurez quil provient dune application spécifique, mais vous devez appuyer pour voir ce quil dit. Pratique si vous ne voulez pas que les autres lisent vos notifications.

Accédez à lapplication Apple Watch pour iPhone> Notifications> Sélectionnez si vous souhaitez que les applications Apple et tierces vous envoient des notifications ou non.

