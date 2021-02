Amazon Alexa en déplacement: quest-ce que cela signifie et quels écouteurs et haut-parleurs le prennent en charge?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En 2018, Amazon a annoncé un nouveau kit de développement appelé Alexa on the go, qui a essentiellement permis aux fabricants tiers dintégrer Alexa directement dans leurs produits portables et mains libres. Plus précisément, il visait à intégrer Alexa directement dans des écouteurs, des haut-parleurs Bluetooth et des montres intelligentes.

Alexa nest plus confinée à votre domicile. En fait, bon nombre des principaux acteurs du monde des haut-parleurs et des écouteurs sans fil prennent désormais en charge cette fonctionnalité.

En 2018, Amazon a annoncé quil souhaitait quAlexa soit pris en charge par la prochaine génération découteurs et dappareils portables, comme les smartwatches. Pour rendre cela possible, la société a annoncé le kit daccessoires mobiles Alexa. Cest un kit de développement qui a permis aux entreprises de matériel dajouter plus facilement Alexa à leurs produits daccessoires mobiles. Amazon a déclaré quil serait en mesure de le faire "avec un investissement minimum en matériel ou en efforts dintégration".

Vous avez raison. Par exemple, en 2016, la société chinoise iMCO a lancé une campagne de financement participatif pour CoWatch, une montre intelligente en acier inoxydable à face ronde qui était intégrée à Alexa. De plus, fin 2017, les écouteurs sans fil Bragi Dash ont également ajouté la possibilité de parler à lassistant dAmazon. Mais ces produits étaient rares. Le kit de développement remanié dAlexa `` sur le pouce a éliminé certains des obstacles et la rendu beaucoup plus facile, élargissant lattrait et incitant les grands noms de la maison à entrer.

Avec le kit daccessoires mobiles Alexa, Amazon gère le bit dintégration. Les fabricants et les équipes de développement nont plus besoin deffectuer lessentiel du codage pour leur intégration Alexa. Donc, il ne devrait plus y avoir de problèmes et nous, en tant que consommateurs, avons profité de lassaut des nouveaux écouteurs et appareils portables Alexa en conséquence. Amazon a également conçu cette boîte à outils pour les appareils légers.

En dautres termes, les appareils qui nont pas beaucoup de puissance de traitement, y compris les gadgets qui sont toujours connectés à un téléphone. La boîte à outils dAmazon fonctionne en envoyant des demandes vocales à lapplication Alexa sur iOS ou Android. Lapplication traite ensuite la demande, ce qui devrait vous sembler transparent. Mais du point de vue des fabricants, tout ce quils ont à faire est denregistrer et de transférer de laudio, ce que leurs appareils peuvent déjà faire.

La réponse la plus courte est: beaucoup. Les meilleurs exemples incluent les très populaires Sony WH-1000XM4 , Jabra Elite 85h, Amazon Echo Buds (évidemment), Bose Noise Cancelling Headphones 700 , Jabra Elite Active 75t et le Bose QC 35ii parmi beaucoup dautres.

Sony, Bose, JBL et Jabra ont tous adopté la prise en charge de bon nombre de leurs principaux appareils, que ce soit des écouteurs intra-auriculaires ou des écouteurs sans fil.

De même, vous trouverez désormais des haut-parleurs Bluetooth sans fil tels que Bose, Bang & Olufsen et Ultimate Ears disponibles comme alternatives Echo. Même les goûts de Polk et Sonos intègrent la fonction dans leurs barres de son et haut-parleurs multi-pièces.

Écrit par Maggie Tillman et Elyse Betters.