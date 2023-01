La montre CZ Smart de Citizen devient encore plus intelligente lorsque vous la portez.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Citizen a annoncé une version mise à jour de sa montre CZ Smart, affirmant cette fois qu'elle deviendra encore plus intelligente à mesure que les gens la porteront.

S'appuyant sur la version précédente de CZ Smart, Citizen affirme que la nouvelle version est capable d'apprendre et d'anticiper les schémas de fatigue et de vigilance afin de fournir aux porteurs des données plus utiles sur leur corps et leur bien-être mental.

Tout cela est rendu possible par l'intégration de recherches menées par le centre de recherche Ames de la NASA et de l'IA développée en partenariat avec IBM. Le résultat est une application CZ Smart YouQ capable de surveiller la santé du porteur. Le résultat est une application CZ Smart YouQ capable de suivre l'état de santé de l'utilisateur, y compris le biofeedback en temps réel, précise Citizen, tandis que l'application apprendra et comprendra également le chronotype de l'utilisateur. Il s'agit du moment où une personne préfère dormir et se réveiller, apparemment.

Tout cela pour dire que cette nouvelle montre gardera la trace du degré de fatigue du porteur et le fera savoir afin que vous puissiez travailler sur la construction de meilleures habitudes pour essayer de réduire la fatigue et augmenter la vigilance au fil du temps. La théorie est qu'en donnant aux gens plus de données, ils peuvent prendre des décisions éclairées.

Quant à la montre physique, il s'agit d'un modèle de 41 mm doté d'un écran AMOLED de 1,3 pouce et alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon Wear4100+ avec 8 Go de stockage. Citizen affirme que les porteurs peuvent s'attendre à une autonomie de plus de 24 heures, avec une charge complète ne prenant que 40 minutes. Une suite complète de capteurs est incluse, avec un gyroscope, un altimètre, un baromètre, un accéléromètre, un capteur de fréquence cardiaque, un SP02 et un capteur de lumière ambiante, tous présents et corrects.

Le prix commence à 350 $ lorsque le nouveau CZ Smart sera mis en vente aux États-Unis en mars. La disponibilité et les prix internationaux n'ont pas encore été rendus publics, malheureusement.

Écrit par Oliver Haslam.