(Pocket-lint) - Les smartwatches ont parcouru un long chemin depuis leur arrivée sur la scène, avec quelques options fabuleuses maintenant disponibles qui poussent vraiment ces gadgets portés au poignet à leurs limites.

Apple a sorti trois modèles cette année seulement, Samsung en a produit deux et Google a finalement rejoint la fête des smartwatches après des années de rumeurs. Il s'agit d'une catégorie où la concurrence est rude dans le cadre des EE Pocket-lint Awards, et qui s'est sérieusement développée au fil des ans.

Nous avons assisté à l'introduction de fonctionnalités exceptionnelles, à des améliorations de l'autonomie de la batterie, à des chargements plus rapides et à des designs fabuleux et haut de gamme.

Smartwatch de l'année : Apple Watch Series 8

L'Apple Watch Series 8 est une smartwatch exceptionnelle et la 2022 mérite amplement le titre de meilleure smartwatch. Le design n'a pas changé depuis la Series 7, mais elle ajoute de nouvelles fonctions et capacités formidables, notamment un capteur de température corporelle.

Seuls les utilisateurs d'iPhone peuvent profiter de cet appareil, mais il offre une qualité de fabrication fabuleuse, un ensemble de fonctionnalités riche et abondant et il fonctionne en parfaite harmonie avec votre téléphone, ce qui est exactement ce que doit faire une smartwatch.

Hautement recommandé : Samsung Galaxy Watch 5 Pro

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro a peut-être été battue à la première place par Apple pour la meilleure smartwatch de 2022, mais elle reste une option fantastique, surtout si l'on considère son excellente autonomie.

Cette fois, seuls les utilisateurs d'Android peuvent en profiter, mais elle offre un excellent design, elle est durable et elle dispose d'un ensemble de fonctionnalités très solides avec de fabuleuses options de suivi de la condition physique.

Le meilleur des autres

Si Apple a remporté le premier prix avec la Series 8, et si Samsung est arrivé juste derrière avec la Watch 5 Pro, n'oublions pas les autres nominés, qui ont tous été excellents cette année. L'Apple Watch SE (2022) mérite un coup de chapeau pour avoir offert un excellent point d'entrée à l'Apple Watch, tandis que la Google Pixel Watch est une smartwatch exceptionnelle dans l'ensemble, avec une offre et une expérience logicielle remarquables. La Samsung Galaxy Watch 5 standard mérite également une mention pour son joli design et son autonomie, tandis que la Garmin Epix 2 trouve le bon équilibre entre un écran lumineux et coloré et une bonne autonomie.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.