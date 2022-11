Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La marque de mode Diesel a lancé une nouvelle version de sa smartwatch Griffed, son édition de sixième génération.

La montre Diesel Giffed Gen 6 adopte la dernière version du système d'exploitation de Google - Wear OS 3 - et une nouvelle application compagnon pour Android et iOS qui offre une "expérience plus riche" que la précédente. Cela inclut la personnalisation des visages de montre, la visualisation des données de santé et de bien-être, et la sélection du mode de batterie intelligent.

La nouvelle smartwatch se recharge également plus rapidement que le modèle précédent - jusqu'à deux fois plus vite. Il ne faut plus que 30 minutes pour atteindre une charge de 80 %.

À l'intérieur, la Griffed Gen 6 est alimentée par la plateforme Snapdragon Wear 4100+. Il est équipé de capteurs permettant de mesurer la SpO2 (taux d'oxygène dans le sang) et la fréquence cardiaque. Vous pouvez également visualiser la qualité du sommeil, après l'avoir porté toute la nuit.

L'assistant vocal Alexa d'Amazon est pris en charge, ainsi que Spotify et YouTube Music. Des cadrans personnalisables permettent également d'accéder aux paramètres rapides et au cadran de la montre. Enfin, elle peut être utilisée pour les paiements sans contact via Google Wallet.

Le Bluetooth 5 LE, le Wi-Fi, le GPS et le NFC SE sont tous intégrés.

La montre Diesel Griffed Gen 6 est disponible dès maintenant dans différentes options de lunette et de bracelet, notamment argent/noir et bronze/noir. Son prix est de 329 £ au Royaume-Uni et de 350 $ aux États-Unis.

Écrit par Rik Henderson.