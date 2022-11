COROS annonce les montres APEX 2 et APEX 2 Pro pour rivaliser avec Garmin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - COROS a annoncé non pas une, mais deux montres différentes, baptisées APEX 2 et APEX 2 Pro, afin de concurrencer Garmin et d'autres marques similaires.

COROS est une marque qui s'est construite au point de pouvoir tenir tête à des noms plus établis, et avec l'APEX 2 et l'APEX 2 Pro, elle s'appuie sur son succès précédent. Les deux montres sont similaires dans leur apparence, et toutes deux disposent de commandes à écran tactile. Mais il existe quelques différences essentielles entre les deux.

Sur l'APEX 2, l'écran de 1,2 pouce est recouvert d'un verre saphir pour le protéger. Il est également étanche à 50 mètres et intègre un nouveau capteur de fréquence cardiaque, ainsi que des rapports ECG et VRC. Les randonneurs apprécieront également le paysage global et la cartographie topographique. Les couleurs disponibles sont le noir, le gris et le corail.

L'APEX 2 Pro présente à peu près les mêmes caractéristiques, avec des couleurs vertes, noires et grises dans ce cas. On retrouve le même écran et le même cristal de saphir, mais il est désormais légèrement plus grand (1,3 pouce) et sa résolution est légèrement supérieure. Il est également étanche à 50 mètres et dispose de toute la cartographie dont vous pourriez avoir besoin.

Là où les choses deviennent plus intéressantes pour le modèle Pro, c'est sur les différences entre les deux modèles. Il bénéficie d'une mémoire embarquée plus importante - 32 Go contre les 8 Go de l'APEX 2 standard. Le modèle Pro gagne également une connectivité satellite double fréquence, tout comme l'Apple Watch Ultra également.

Les deux modèles promettent une autonomie décente, l'Apex 2 atteignant 45 heures et l'Apex 2 Pro 75 heures en mode GPS standard.

Tout cela semble plutôt prometteur, l'APEX 2 étant en vente pour 399 $ / 419 £ / 479 € et l'APEX 2 Pro coûtant 499 $ / 499 £ / 579 €. Vous pouvez précommander le vôtre dès maintenant, et la livraison devrait prendre environ deux semaines. Des bracelets supplémentaires seront également disponibles pour les deux montres, et ils seront également interchangeables entre les deux modèles.

Écrit par Oliver Haslam.