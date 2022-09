Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazfit a dévoilé une nouvelle gamme de trackers de fitness intelligents et abordables équipés de capacités de suivi avancées à l'IFA 2022.

Avec ses nouvelles capacités de suivi sportif et de suivi de la santé tout au long de la journée, l'entreprise tente de concurrencer des marques comme la Huawei Watch et Fitbit avec ses modèles GTR 4 et GTS 4.

L'Amazfit GTR 4 (le modèle rond) et le GTS 4 (carré) sont tous deux équipés de ce que Amazfit appelle le capteur optique BioTracker 4.0, qui offre un meilleur suivi de la fréquence cardiaque par rapport aux modèles précédents, tandis que le GPS amélioré permet un suivi plus précis des itinéraires.

La nouvelle antenne GPS inclut un support bi-bande, ainsi que la compatibilité avec cinq systèmes de satellites, et en supportera six à l'avenir suite à une mise à jour logicielle.

Comme vous pouvez l'attendre d'un dispositif moderne de suivi de la condition physique, vous bénéficiez de la surveillance habituelle de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que de la saturation en oxygène sanguin et de la mesure du stress. De plus, les montres sont dotées d'un système permettant de mesurer tous ces paramètres en une seule fois.

Vous pouvez suivre plus de 150 sports différents depuis ces deux montres, ainsi que lancer l'assistant vocal Alexa directement sur votre poignet.

Quant à l'autonomie de la batterie, elle est d'environ deux semaines pour la GTR 4 et d'une semaine pour la GTS 4.

La GTS 4 sera disponible en trois couleurs : Superspeed Black, Vintage Brown Leather et Racetrack grey, chacune avec un matériau de bracelet différent.

De même, la GTS 4 sera disponible en quatre couleurs : Infinite Black, Misty White, Autumn Brown et Rosebud Pink. Les deux modèles seront disponibles à partir du 12 septembre en Allemagne au prix de 199 €, avec un déploiement plus large à partir du 16 septembre.

Le GTS 4 Mini, à 99 €, est une version plus petite et encore plus abordable du GTS 4.

Il dispose d'un écran carré de 1,65 pouce, d'une autonomie de 15 jours et sera disponible en noir, rose flamant, bleu menthe et blanc clair de lune.

Écrit par Cam Bunton.