(Pocket-lint) - Montblanc a lancé une nouvelle montre pour ajouter à son portefeuille existant de smartwatches de la marque Summit, et celle-ci est potentiellement assez excitante, ne serait-ce que parce que c'est enfin une autre montre qui fonctionne avec le dernier logiciel Wear OS 3.0 de Google.

Dans un communiqué de presse, la société a annoncé que cette smartwatch de luxe "est alimentée par la dernière version de Wear OS de Google", ce qui en fait seulement la deuxième montre à être alimentée par le logiciel après la Samsung Galaxy Watch 4.

Bien entendu, nous attendons toujours que le logiciel débarque sur les derniers modèles de Fossil, ainsi que sur la Google Pixel Watch qui a été présentée plus tôt cette année lors de la conférence I/O de la société.

Comme vous pouvez l'attendre de Montblanc, la montre présente des détails de conception et des matériaux de très haute qualité. Chaque version de la montre est livrée avec un boîtier de montre en titane fabriqué à la main, qui se décline en trois options de couleur différentes : noir, argent ou noir et argent contrasté. Elles sont également livrées avec des bracelets en cuir ou en caoutchouc.

Selon le modèle que vous achetez, vous disposerez d'un bracelet en cuir de veau noir et d'un bracelet en caoutchouc bleu, d'un bracelet en cuir de veau noir et d'un bracelet en caoutchouc noir ou d'un bracelet en caoutchouc noir " Montblanc Extreme 3.0 British Green ".

Dans un clin d'œil à son histoire, Montblanc a doté ses montres de cadrans très détaillés, conçus pour ressembler à ses montres mécaniques classiques, comme la Géosphère et la Bohème.

Malheureusement, les spécifications techniques ne sont pas très détaillées, mais nous savons que la montre est alimentée par le processeur Snapdragon 4100+ et qu'elle est capable de mesurer toute la journée la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, les pas quotidiens et les phases de sommeil. Vous pouvez même l'utiliser pour suivre un certain nombre d'entraînements différents.

La Montblanc Summit 3 sera disponible à la vente à partir du 15 juillet pour la lourde somme de 1 250 €, ce qui la rend beaucoup plus chère que les montres Wear OS habituelles.

Écrit par Cam Bunton.