Amazfit lance sa smartwatch la plus résistante à ce jour, la T-Rex 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazfit a annoncé l'arrivée d'un nouveau modèle dans sa gamme de montres robustes pour l'extérieur, la T-Rex 2.

La dernière smartwatch a passé quinze tests de résistance de niveau militaire, et Amazfit estime donc qu'elle est prête à affronter tout ce que vous pouvez lui lancer.

Elle dispose d'un système de navigation GPS intégré, d'une connectivité bi-bande et d'une résistance à l'eau de 10 ATM, ce qui en fait un partenaire idéal pour ceux qui s'aventurent dans la nature.

En outre, elle offre une autonomie de 24 jours, ce dont la plupart des smartwatches n'osent pas rêver.

Elle est dotée d'un altimètre barométrique et d'une boussole pour faciliter la navigation, ainsi que d'un système de suivi de la condition physique et de plus de 150 modes sportifs différents.

La T-Rex 2 dispose d'une nouvelle fonction d'importation d'itinéraires, qui vous permet d'importer des itinéraires présélectionnés et de les suivre en utilisant uniquement la montre.

Amazfit

Pour le suivi de la santé, la montre peut utiliser son BioTracker à six photodiodes pour surveiller la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et les niveaux de stress 24 heures sur 24 - bien que nous imaginions que vous n'obtiendrez pas 24 jours d'autonomie en faisant cela.

La taille de l'écran est passée à 1,39 pouce et présente un écran AMOLED circulaire similaire à celui du T-Rex Pro qui l'a précédé.

Le T-Rex 2 sera disponible en quatre palettes de couleurs inspirées de la nature. Les préventes débuteront le 1er juin en Italie, en Allemagne et en France. Il sera disponible dans d'autres pays au cours du mois de juin.

Si le T-Rex 2 semble être votre partenaire d'aventure idéal, il vous coûtera 229,99 € en Europe, les prix n'ont pas encore été annoncés pour les autres régions.

Apple watchOS 7: toutes les nouvelles fonctionnalités clés de lApple Watch explorées Par Maggie Tillman · 24 Peut 2022

Écrit par Luke Baker.