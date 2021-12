Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Louis Vuitton envisage dintroduire un nouvel ajout à sa gamme de montres connectées Tambour Horizon.

Selon Gadgets and Wearables , la prochaine smartwatch de Louis Vuitton est sur le point de sortir. Appelée Tambour Horizon Light Up, la montre de luxe comprendrait un ensemble de 24 lumières LED et serait livrée avec son propre système dexploitation personnalisé, plutôt que Wear OS. Une information intéressante à propos de ce système dexploitation propriétaire : il est « conçu pour iPhone » et est également compatible avec Android et HarmonyOS.

A part ça, les détails sont minces. Tout ce qui a été signalé jusquà présent, cest que la montre est alimentée par le processeur Snapdragon 4100 de Qualcomm et contient 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Il dispose dun écran tactile permanent en verre saphir incurvé et affiche une interface utilisateur par balayage. Ainsi, glisser fait apparaître des notifications, des métriques, des paramètres et un écran "Mon voyage" qui stocke les plans et les cartes dembarquement.

Dautres fonctionnalités incluent des options de cadran de montre personnalisables et un suivi de base de la santé.

Comme indiqué pour la première fois dans Hypebeast (la page de larticle redirige maintenant), la montre devrait être lancée dans quelques semaines, avant le CES 2022 le 7 janvier. Pocket-lint a contacté Louis Vuitton et sa société mère LVMH pour un commentaire. Nous vous informerons si plus de détails sont annoncés.